Mercedes 250+ incidentata: che cosa posso farne?

Mercedes 250+ incidentata in Sardegna: Mattia chiede che cosa fare dell’auto, messa piuttosto male (lui se l’è cavata con solo un dito rotto). Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Mercedes 250+ incidentata: io me la sono cavata con un dito rotto, ma l’auto…

“Vi seguo sempre e, grazie a voi, a gennaio 2025 avevo preso la decisione di passare all’auto elettrica. Così, approfittando della promozione Mercedes di fine 2024, ho cambiato la mia GLA con una nuova EQA 250+, auto della quale ero entusiasta e sempre lo sarò. Purtroppo una settimana fa in vacanza in Sardegna ho avuto un bruttissimo incidente, dove la mia macchina si è sacrificata al posto mio. Io ho solo il mignolo rotto, ma lei è messa davvero male (allego foto).

Comunque volevo chiederVi un parere-aiuto perché il concessionario Mercedes di Trento (dove avevo acquistato l’auto) non ne vuole sapere e neanche si è interessato molto al caso. Mi ha semplicemente detto di rottamarla, quindi stavo cercando di venderla a qualcuno qua nell’isola a cui possa essere utile per i pezzi di ricambio. Volevo cortesemente domandarvi se conoscete qualcuno a cui possa interessare un’auto incidentata o se mi consigliate cosa fare. Grazie mille“ Mattia Giolo

Appello alla community per avere suggerimenti

Risposta. Anzitutto, come fa notare giustamente Mattia, va enfatizzato il fatto che l’auto ha protetto adeguatamente il guidatore, nonostante un urto decisamente importante. Inoltre ha protetto adeguatamente il pacco-batterie e non ha preso fuoco. Smentendo ancora una volta chi sui social continua a dire che le auto elettriche vanno in fiamme al primo urto. Quanto alla possibilità di trovare qualcuno che ritiri (e paghi) quel che resta della 250+, onestamente non siamo in grado di dire chi, in Sardegna, può occuparsene. Ergo: facciamo appello alla community per avere suggerimenti, scrivendo nello spazio dei commenti qui sotto o contattandoci alla mail info@vaielettrico.it . Penseremo poi noi a metterlo in contatto con Mattia.

