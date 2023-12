Mercato eBike: crescita senza sosta in Italia e nel mondo

Mercato eBike in crescita costante in tutto il mondo. Gli ultimi dati USA dicono 1,1 milioni di pezzi venduti nel 2022, per un +400% in 4 anni. Dati eccezionali in Europa dove i pezzi venduti lo scorso anno sono stati 5,5 milioni e in Italia con 370mila bici acquistate (19% del mercato a pedali)

Bici elettrica che passione. Finalmente ci sono arrivati anche gli americani che nel 2022 hanno acquistato 1,1 milioni di eBike nuove. Lo dicono i dati resi noti nelle scorse ore da Business Insider, ripresi a stretto giro dall’Office Of Energy Efficiency & Renewable Energy. Un amore nato con una certa reticenza, in un paese che tradizionalmente usa poco la bici, ma che nel post pandemia Covid19 è esploso e può avere un mercato sconfinato.

Stando infatti al report, nell‘anno 2018 erano state 325mila le eBike vendute negli USA, con un calo l’anno successivo e vendite ferme a 287mila unità. I dati 2022 che dicono 1,1 milioni di ciclisti a pedalata assistita, quasi il 400% in più del 2019 che aveva un incasso da circa 240 milioni di dollari. Lo scorso anno il giro di affari elettrico ha generato una cifra pari a 885,5 milioni nel 2022, più alta rispetto al 2021 quando le vendite erano state un 16% in più, segno che chi acquista punta alla qualità e obiettivo 1 miliardo a portata di mano in questo 2023.

Mercato eBike europeo cinque volte più grande

Nel nostro continente in realtà queste cifre fanno effetto, ma fino a un certo punto. Infatti nella piccola Europa le eBike vendute nel 2022 sono state 5,5 milioni. Le vendite totali di biciclette e biciclette elettriche hanno raggiunto un valore di 21,2 miliardi di euro, pari a un +7,4 percento rispetto al 2021. Per quanto riguarda i dati di produzione, nel 2022 sono state assemblate in Europa 15,2 milioni di biciclette, di cui 5,4 milioni erano eBike.

Numeri molto più alti rispetto a quelli a stelle e strisce, ma anche molto armonici. Infatti già nel 2021 la domanda di eBike aveva superato 5 milioni di unità vendute (12 miliardi di euro e + 13% rispetto al 2020). Secondo il rapporto CONEBI (Confederazione Europea dell’Industria Bici, E-Bike, Componenti ed Accessori), oltre l’80% delle eBike vendute in Europa sono prodotte all’interno dell’Unione europea. Il volume di oltre 5 milioni di bici a pedalata assistita deriva sia dalla produzione interna (4,5 milioni di unità) sia dalle importazioni (1,2 milioni) e messe insieme costituiscono l’ammontare delle bici elettriche vendute in Europa.

In Italia mercato eBike in grande forma

E in Italia possiamo dirci capofila della rivoluzione green della pedalata. Infatti “Siamo di fronte ad un’industria con maggiori professionalità e nuove competenze rispetto al passato, che offre occupazione e soluzioni concrete all’esigenza di mobilità che viene soprattutto dai contesti urbani”. Per usare le parole di Paolo Magri, presidente ANCMA (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori).

La situazione dell’Italia di fronte alle eBike è chiara. Il mercato eBike italiano tra il 2019 e il 2022 è aumentato del 52%, raggiungendo un fatturato di 3,2 miliardi di euro lo scorso anno. Il volume delle vendite di biciclette elettriche è aumentato del 14% in un anno, per una crescita del 72% su un periodo di 4 anni. Di conseguenza, la quota di mercato delle biciclette elettriche in Italia è aumentata di 4 punti tra il 2021 e il 2022, passando dal 15% al 19% sul totale delle due ruote. In termini di volume, si tratta di oltre 370.000 biciclette.

Sostenuta dalla crescente domanda interna, la produzione di biciclette elettriche in Italia è aumentata del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2022 sono state prodotte 380.000 biciclette elettriche made in Italy. La realizzazione di biciclette tradizionali è invece diminuita del 18% rispetto al 2021. Nel 2022, le biciclette elettriche rappresentano il 13% della produzione nazionale. Questa percentuale è aumentata del 10% in un anno e del 78% in 4 anni. Ora non rimane che attendere giugno prossimo per sapere come è andato il 2023.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–