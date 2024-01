Meno utili per Tesla. Musk: “I cinesi demoliranno tutti se…”

Meno utili per Tesla, mentre i competitor cinesi fanno sempre più paura. I ribassi dei prezzi delle auto comprimono i margini: Elon Musk ora sembra pessimista.

Meno utili per Tesla: la concorrenza di BYD fa sempre più paura

Dopo una prima anticipazione sulle immatricolazioni 2023, chiuse a quota 1,8 milioni, Tesla ha pubblicato i dati di bilancio dell’anno appena chiuso. I profitti sono ancora sontuosi, ma in calo rispetto al 2022 e il trend di crescita del fatturato rallenta. Gli analisti finanziari se lo aspettavano, ma non in questi termini e il titolo Tesla a Wall Street è stato bersagliato dalle vendite. Più che i numeri, hanno fatto molto effetto le previsioni della società e le dichiarazioni di Elon Musk, che negli ultimi mesi sembra aver preso il suo proverbiale ottimismo. Il patron ha avvertito che cinesi “demoliranno” tutta la concorrenza a livello globale, se non si erigeranno barriere commerciali per arginare la pressione sui prezzi di giganti come BYD. BYD che nell’ultimo trimestre dell’anno ha superato Tesla per auto elettriche vendute nel mondo.

La crescita rallenta, tutte le attenzioni sulla “piccola” in arrivo nel 2025

Anche nei commenti messi in rete da Tesla traspare un certo pessimismo sui conti economici dell’anno appena iniziato: “Nel 2024, il tasso di crescita del volume dei nostri veicoli potrebbe essere notevolmente inferiore a quello raggiunto nel 2023. Poiché i nostri team lavorano al lancio del veicolo di prossima generazione nella Gigafactory in Texas“. Il riferimento è alla piccola Tesla, la Model 2, di cui si parla da tempo, che dovrebbe arrivare in Europa a un prezzo di circa 30 mila euro, meno incentivi. Adesso il nome in codice del progetto è Redwood: l’azienda continua a parlare di metodi di produzione rivoluzionari, più di quanto si stia facendo già ora. Fabbricata inizialmente in Texas, la piccola Tesla dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025 e dare un altro scossone al mercato mondiale dell’auto.

Meno utili per Tesla e previsione 2024 a 2,19 milioni di veicoli venduti

Tornando ai dati di bilancio, il 2023 si è chiuso con un profitto netto raddoppiato da da 3,7 a 7,9 miliardi, ma solo grazie a un beneficio fiscale straordinario di 5,9 miliardi. Al netto di questa posta, il calo degli utili è del 40%, a 71 centesimi per azione, in calo del 23%. I ricavi trimestrale sono aumentati solo del 3% a 25,17 miliardi di dollari, il ritmo di crescita più lento degli ultimi tre anni. È chiaro che pesano i continui ribassi dei prezzi, una politica che peraltro Tesla conferma anche nel 2024 con ripetuti tagli ai listini, da ultimo su Model Y. A questo punto gli analisti si chiedono su che livello si assesteranno le vendite di quest’anno. La crescita annuale del 50% è ormai un ricordo e già nel 2023 il dato finale è stato del 38%. Le previsioni più ricorrenti a Wall Street parlano di 2,19 milioni di veicoli venduti. Comunque un bel numero per un costruttore con una storia così breve alle spalle, che vende auto da 40 mila euro in su.