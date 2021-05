Melex per un tour elettrizzante a L’Aquila. Debutta al Giro d’Italia

Melex 378, la navetta elettrica per scoprire senza rumore, senza puzza e senza emissioni la bellezza artistica e il fascino storico de L’Aquila. Il debutto nelle tre tappe abruzzesi del Giro d’Italia.

WelcomeAQ, agenzia di viaggi e nuovo ufficio informazioni turistiche riconosciuto dalla Regione Abruzzo, ha lanciato l’ECO-TOUR AQ – “Ci facciamo rosa per il giro”. Un vero e proprio lancio promozionale per le escursioni con la navetta di Exelentia, azienda romana con un ricco catalogo di mezzi elettrici e legati al turismo.

Un tour elettrizante

WelcomeAQ si è affidata a Exelentia per allestire il veicolo e rilanciare il turismo, ma non solo visto che si vuole far vivere ai cittadini “l’opportunità di vivere la città in modo innovativo e sostenibile“. Si tratta anche delle prime prove di mobilità smart in vista del 2022 quando L’Aquila sarà capitale europea dello sport 2022.

Si punta sulla sostenibilità come confermano i bandi e i generosi incentivi (leggi) a cittadini ed imprese, in particolare del centro storico senza dimenticare le auto elettriche del Comune, per convertire le flotte con propulsione a emissioni zero. Più in linea con un centro che vuole far decollare il turismo.

Su questa idea di turismo si è organizzato un gruppo di professionisti con la cooperativa sociale Explora Tourism Services che ha recentemente inaugurato WelcomeAQ. Una delle prime azioni è stato puntare sull’eco-turismo con Melex 378. Una sinergia tra gli operatori turistici ed Exelentia, azienda impegnata nello sviluppo della smart mobility.

Melex per piccoli gruppi

Il veicolo personalizzato – sono innumerevoli le configurazioni – può accogliere fino a 7 passeggeri più il conducente. Omologato per la guida stradale Melex è stato scelto anche perché garantisce maggiore sicurezza “in questo momento di doverosa attenzione sanitaria“. Si parte con le tappe del Giro d’Italia ma sono già pronti i pacchetti per il turismo sostenibile nel centro storico della cittadina. Visitando il link si scoprono gli itinerari proposti, come quello dedicato a L’Aquila Esoterica. Storie e leggende da scoprire a emissioni zero.

“Sin dai primi passi mossi nel settore turistico – sottolinea Andrea Spacca, founder di Explora Tourism Services e uno dei responsabili di WelcomeAQ – abbiamo sempre avuto la convinzione che la rinascita del territorio aquilano e la valorizzazione della sue bellezze dovessero passare per una combinazione di innovazione e sostenibilità. In questo senso, l’eco-tour a bordo della navetta turistica farà scoprire un nuovo punto di vista sul ricco patrimonio della città de L’Aquila e

alcune storia avvincenti sul Giro d’Italia”.

