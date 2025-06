Masterpilot e noi: qual’è la differenza?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ebbene sì: abbiamo avuto l’ardire di attaccare il signor Emiliano Perucca Orfei e il suo video nei panni di Masterpilot. I suoi fan hanno scatenato la prevedibile “shit storm” ma a noi fanno un baffo. Che si sfoghino. Ci spiace però quel che cortesemente ci scrive Ugo Ecari, chiedendoci “terzietà” nel dibattito sull’auto elettrica. Per noi non è la “terzietà” che serve, bensì la correttezza nel sostenere le proprie ragioni. E qui sta tutta la differenza fra Masterpilot e Vaielettrico. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Vi chiedo terzietà per aiutare gli inesperti come me

“Prendo spunto dal vostro commento al video in oggetto per fare alcune considerazioni dal punto di vista di una persona inesperta del mondo dell’auto elettrica (quale sono) che, dovendo cambiare auto, si pone l’interrogativo, oggi di attualità, motore termico o elettrico?

Ebbene, vi devo dire francamente che il vostro commento stizzito nei confronti delle affermazioni di Masterpilot non aiuta!

Masterpilot era evidentemente imbestialito ed ha fatto affermazioni molto sopra le righe. Masterpilot e voi avete, nei confronti di questo bivio auto elettrica/auto termica posizioni polarmente opposte e ciò disorienta chi deve acquistare, oggi, un’auto nuova.

Masterpilot barricadero, voi indorate la pillola

Se Masterpilot è barricadero nella difesa a oltranza del motore termico, voi avete la tendenza a indorare troppo la pillola costituita dagli innegabili inconvenienti pratici dell’auto elettrica odierna: indaginosa ricerca delle colonnine di ricarica, lunghi tempi di ricarica, limitata autonomia, spesa di acquisto significativamente superiore alle auto a carburante, maggior consumo di pneumatici, mercato dell’usato elettrico praticamente inesistente, ecc. Una maggior terzietà da ambo le parti sarebbe sicuramente più utile agli automobilisti!„ Ugo Ecari

La terzietà puzza di cerchiobottismo

Risposta – Premesso che, eccezion fatta per gli arbitri, la terzietà non è questa gran virtù (non a caso è stato coniato il neologismo cerchiobottismo), trovo che il vero tema non sia evitare di prendere posizione, ma farlo con correttezza, argomentazioni plausibili e rispetto per le opinioni altrui. E su questo piano, se permette, tra noi e MasterPilot c’è un abisso.

Vaielettrico non fa mistero delle proprie convinzioni e lo dice fin dal nome. E’ convinto che le auto elettriche siano il futuro della mobilità privata, e la transizione elettrica la via maestra per garantire la sostenibilità del nostro ecosistema. Tuttavia non ritiene (e non ha mai scritto) che il passaggio da un’auto termica a una elettrica sia una gita di piacere. Comporta comunque un radicale cambio di abitudini e di mentalità, oltre a un minimo di disponibilità economica.

L’auto elettrica ha qualche problema? Sì

In alcune specifiche condizioni d’uso, poi, oggi è addirittura sconsigliabile. Tant’è che abbiamo ripetuto fino alla nausea: «L’auto elettrica è per molti ma non per tutti». Ci legga con più attenzione e vedrà quante volte abbiamo denunciato le innegabili problematicità: le carenze della rete di ricarica pubblica, i costi eccessivi delle colonnine, la giungla delle app necessarie ad attivarle, gli abusi e i vandalismi, l’impreparazione della rete di vendita e spesso anche le discutibili scelte dei produttori di auto, a partire dall’assistenza. Per non parlare del ginepraio burocratico che circonda l’installazione di un dispositivo di ricarica domestica, vero elemento abilitante nel passaggio all’auto elettrica.

Ma non si risolvono giocando sporco

Tuttavia nessuno di questi è già oggi un ostacolo insuperabile. Lo dimostrano i racconti di centinaia di nostri lettori e la nostra stessa esperienza pluriennale. Anche per questo non ci convince affatto il Masterpilot imbestialito davanti alla colonnina di Free to X. Ma come, da giornalista specializzato e guidatore di auto elettrica scopre solo ora che non bastano 3 minuti a ricarica un’auto elettrica dal 10 al 100%? Non ha pensato di partire con la batteria carica dal garage di casa, nel qual caso avrebbe concluso il viaggio di andata e ritorno senza alcuna sosta? Con che faccia ci dice che la sua Tesla consuma 237,4 kWh per 100 km, manco fosse una nave cargo? Dove rispetta le opinioni altrui quando le definisce “cazzate” e “puttanate”?

Non è così che si indirizzano gli automobilisti inesperti verso una scelta consapevole. Nè si stimola chi di dovere a risolvere i problemi nei dieci anni che ci ancora ci separano dal ban alle auto termiche del 2035. Vaielettrico è convinto che con un minimo di convinzione in più potremo arrivare a quella data con un sistema di mobilità elettrica buono davvero per tutti. Secondo lei questo sarebbe “indorare la pillola”?

