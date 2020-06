MaSMo porta ad Ancona sharing e noleggio elettrico

MaSMo (Marche Smart Mobility) porta ad Ancona sharing e noleggio elettrico. Il servizio parte da un parcheggio tecnologico situato a due passi dalla stazione.

MaSMo, parcheggio “green” accanto alla stazione

MaSMo (qui il sito) è una start up innovativa nata per sperimentare modelli di mobilità smart e green nelle Marche.Il funzionamento del servizio è semplice. Si parte dal nuovo parcheggio smart, situato in Via Berti / Via Flaminia, a 2 minuti a piedi dalla stazione di Ancona. Qui si ricaricano di mezzi elettrici in modo sostenibile: l’area è autosufficiente a livello energetico. L’utente potrà accedere al parcheggio, pagare e aprire la sbarra tramite un’app in totale autonomia.

Questo sistema smart evita qualsiasi tipo di contatto fisico, l’utilizzo di contanti o la necessità di digitare codici su parchimetri. Il tutto a supporto delle misure di sicurezza per l’emergenza epidemiologica. Entrambi i servizi – MaSMo Park e MaSMo Charge– sono già attivi. MaSMo Share, il servizio di sharing e noleggio di mezzi elettrici che sarà disponibile a breve, consentirà il ritiro e la consegna dei veicoli dalla sede operativa di Via Berti. Con diverse formule: per l’intera giornata o con abbonamenti per periodi diversi. L’utente potrà registrarsi, prenotare, prelevare e riconsegnare il mezzo e pagare tramite app. Le macchine elettriche saranno rigorosamente igienizzate.

Un team al femminile. E dopo le auto bici, scooter…

L’iniziativa metterà le auto elettriche a disposizione di cittadini e pendolari. Ma è solo l’inizio di un progetto più ampio, che prevede l’utilizzo dii mezzi per l’ultimo miglio. Biciclette, monopattini e scooter saranno disponibili successivamente, consentendo chi arriva in città con il treno, con gli autobus interurbani o a chi intende parcheggiare nel MaSMo Park, di proseguire con il mezzo elettrico più adatto.

Marche Smart Mobility, una start up al femminile costituita da imprenditrici e manager. Nasce con l’intento di attuare sperimentazioni e servizi nell’ambito della mobilità smart con una forte impronta green. La società, che crede fortemente nello sviluppo urbano sostenibile e nella riqualificazione urbana, avrebbe dovuto essere già operativa con i primi servizi sperimentali Park, Charge e Share. Il Coronavirus ha modificato la roadmap e MaSMo ha deciso di investire in diverse tipologie di mezzi elettrici, contribuendo agli spostamenti dalla stazione ferroviaria.

— Leggi anche: è l’ora del bike-to-work, elettrico e condiviso