Marzo elettrico 2025: balzo EV a quota 9 mila

Marzo elettrico 2025: vendite a quota 9 mila, con un altro robusto salto in avanti rispetto al 2024. Tesla mantiene il 1° posto con la Model 3, seguita dalla Spring.

Marzo elettrico 2025: Model 3 prima, ma le piccole crescono

Anche in assenza di incentivi, le auto elettriche cominciano a vendersi. In marzo ne sono state immatricolate 9.393, rispetto alle 5.364 dello stesso mese del 2024. E la quota di mercato sale dal 3,3 al 5,4%.

In testa alla top ten delle EV più vendute resiste Tesla, con la Model 3 in robusta crescita a quota 1.565. Ma finalmente sono anche le piccole a trascinare il mercato italiano delle elettriche, con vecchi e nuovi modelli. Tra i primi svetta sicuramente la Dacia Spring, che era quasi uscita dai radar nella prima parte dello scorso anno, mentre nel mese che ci lasciamo alle spalle si piazza a quota 655.

E nella top ten troviamo anche Citroen e-C3 (373 immatricolazioni), Renult 5 (315), Jeep Avenger (238) e Grande Panda (233). Tra le marche Tesla resta comunque largamente leader di mercato, con oltre 2.200 auto vendute a una quota di mercato che sfiora il 25%.

Nel primo trimestre vendute 23 mila EV: verso quota 100 mila nell’intero 2025?

I valori non cambiano se si prende in considerazione l’intero primo trimestre. Anche se qui il primo posto della Model 3 (a quota 2.207) è insidiato dalla Spring (2.076). Più lontana la e-C3, al terzo posto con 1.455, mentre la Tesla Model Y (1.245) dovrebbe recuperare terreno nei prossimi mesi con le consegne della nuova versione.

Anche nel trimestre si cominia a sentire l’effetto-piccole, dato che nella top ten figurano anche, oltre alla Avenger (691), anche la Fiat 500e (605) e la Leapmotor T03 (525). Le 23 mila elettriche vendute nei primi 3 mesi fanno comunque pensare che l’obiettivo 100 mila per l’intero 2025 non sia poi così impossibile.

Per quel che riguarda le altre alimentazioni, in marzo le auto a benzina scendono al 26,5% nel trimestre, mentre le diesel scivolano al 9,8%. Poco sotto i modelli a Gpl , saliti al 9,2%. Continua il boom delle ibride, ora al 45,0%, ma si tratta in gran parte di mild hybrid, ovvero di modelli con una limitatissima autonomia in elettrico. Le ibride plug-in, infine, salgono al 4,2% nel trimestre.

