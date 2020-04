Maple 30x, il Suv elettrico a 9 mila euro (ma in Cina)

Maple 30x, ecco un altro piccolo Suv elettrico cinese dal prezzo incredibile in patria: l’equivalente di 9.100 euro. Con un motore da 70 kW (95 CV) e un’autonomia reale di circa 240 km.

Nel più grande mercato al mondo per l’elettrico fioriscono marche da noi completamente sconosciute. Spesso sono figlie di joint-ventures tra aziende che uniscono il loro know-how per aggredire specifiche fette di mercato. La Maple ne è l’ultimo esempio ed è prodotta dalla start-up Fengsheng Automotive Technology, che ha alle spalle due giganti come Kandi e Geely. Quest’ultima è proprietaria tra l’altro della Volvo e socia al 50% con la Mercedes nella Smart.

È chiaro che si tratta di un prodotto basico, con interni piuttosto tradizionali e decisamente spartani. Ma il comunicato di presentazione non rinuncia a valorizzare alcune civetterie tipo la carrozzeria bicolore, con il tettuccio nero. E il fatto che si possono scegliere tra diverse tinte: Fengyun basic, Fengfan style, Fengshang plus e Fenghua premium. Non chiedeteci a che colori corrispondano…E comunque il Maple 30X è dotato di un sistema di infotainment, denominato GKUI, per “un’esperienza a bordo superiore“. Non è stata comunicata la capacità delle batterie, ma solo il fatto che si possono ricaricare dal 20 all’80% in mezz’ora.

In Cina boom per l’elettrico low-cost

È chiaro comunque che in Cina sta fiorendo una nuova generazione di auto elettriche low-cost, con prestazioni e autonomie limitate, ma accessibili a tutte le tasche. Una delle meno costose è il piccolo Suv prodotto nel grande Paese asiatico dalla Renault, il K-ZE, che costerà addirittura l’equivalente di 7.900 euro (qui l’articolo).

I prezzi finali sono agevolati dai generosi incentivi che il governo di Pechino accorda a chi acquista un’auto elettrica. I bonus sono stati rinnovati proprio in settimana, ma con una novità rilevante: ne usufruiscono solo le auto che non superano i 300 mila yuan di prezzo, equivalenti a circa 39.500 euro. Una decisione che di fatto taglia fuori la Tesla Model 3, che in Cina costa l’equivalente di 42.600 euro nella versione Standard Range, e tutti i modelli dei costruttori premium tedeschi, come Audi, BMW e Mercedes.