Mai dire Cina…Guarda la Aiways U6 in arrivo

Mai dire Cina…le auto in arrivo da Pechino sono tutt’altro che banali, come molti si ostinano pensare Come dimostrano le nuove Aiways, con la U6 dopo la U5.

Mai dire Cina / U6, un Suv-coupé tutt’altro che brutto

Mai dire Cina: La Aiways è una delle tante marche fiorite in Cina negli ultimi anni con la nuova frontiera dell’auto elettrica. La U5 (presentata nel 2019) è già in vendita in alcuni Paesi europei, come la Francia, e presto arriverà anche in Italia. Ora viene svelata quella che per per ora è il top di gamma, il cui arrivo in Europa è previsto entro l’anno.

Un’altra auto cinese interessante, che conferma quanto siano sagge le parole dette da Luca De Meo, n.1 del Gruppo Renault, in un’intervista alla testata inglese AUTOCAR: “Considero la Cina il mercato più avanzato e competitivo al mondo. E non è solo per le dimensioni, ma per la sua attitudine all’innovazione . I cinesi vogliono innovare, sanno che per misurarsi con i 120 anni di storia automotive dell’Occidente non devono fare le stesse cose che facciamo noi. Vogliono fare un balzo in avanti. La sfida tecnologica dell’elettrico è la loro enorme opportunità, specialmente fino a quando controlleranno la value-chain delle batterie“. Mai dire Cina…

Batterie da 53 o 63 kWh e potenza di 187 Cv

La Aiways U6 era stata vista come concept al Salone di Ginevra 2019 e ha conservato gran parte di quel look (lunghezza 4,68), con la prevedibile scomparsa dello spoiler. Lo stile da Suv-Coupé si deve a un designer famoso come Kiyoyuki Okuyama, famoso per avere messo mano a modelli come. la Honda NSX , la stessa Ferrari Enzo o lo Shinkansen, il TGV giapponese.La U6 è equipaggiata da un motore sull’asse anteriore da 140 kW (187 Cv), con coppia massima di 315 Nm e accelerazione da 0 a 100 in 7,6 secondi.

La trazione è anteriore, ma la Aiways lavora a una versione 4×4. Saranno disponibili due diversi pacchi batterie, uno da 53 e uno da 63 kWh, con autonomia rispettivamente di 400 e 500 km con la standard (ottimistico) NEDC. L’interno è piuttosto pulito, caratterizzato dall’ormai consueto schermo touch centrale da 14,6 pollici. Prezzi in Cina pari a 26 o 39 mila dollari, a seconda dal pacco-batterie. Per l’Europa non si sa ancora nulla, ma saranno sicuramente superiori.