Maggio elettrico 2025: Tesla torna in testa

Maggio elettrico 2025: Tesla torna in testa nelle vendite, in un mercato fortemente condizionato dall’annuncio governativo di nuovi incentivi in arrivo.

Maggio elettrico 2025: Model Y davanti all’Avenger

Dopo mesi difficili, Tesla riconquista la leadership nel mercato italiano, ma con numeri ancora modesti. La più venduta in maggio è stata la Model Y, ma con solo 635 unità. Seguono la Jeep Avenger con 482 e la Citroen e-C3 con 396. Complessivamente il mercato dell’elettrico raggiunge il 5,1% di quota di mercato, con 7.144 immatricolazioni, molto meglio delle 5.064 auto vendute nello stesso mese del 2024 (3,6%).

Ma la quota avrebbe potuto essere decisamente migliore se gli acquisti non si fossero fermati negli ultimi giorni del mese nell’attesa del maxi-bonus a cui lavora il governo. I nuovi incentivi, finanziati con fondi del PNRR, dovrebbero essere definiti entro giugno, anche se sugli scenari politici è sempre complicato fare previsioni. A giorni ne sapremo di più.

Gli italiani per ora preferiscono le ibride (anche plug-in)

Tesla comanda anche nella classifica delle elettriche più vendute nel 2025 in Italia (cumulato primi 5 mesi), ma qui il primato spetta alla Model 3, con 2.063 auto vendute. Seguono la Citroen e-C3 (2.575) e la Dacia Spring (2.487). Il primo dato che salta all’occhio scorrendo queste classifiche è la scomparsa dai primi posti delle auto di marche cinesi, colpite duramente dai dazi di Pechino. Unica eccezione la Leapmotor T03, distribuita in Europa dal gruppo Stellantis.

Colpisce poi il risultato tutto sommato modesto raccolto dalla Renault 5, venduta solo in 1.060 unità nei primi 5 mesi dell’anno, forse a causa di scarsa disponibilità di prodotto. Anche i dati di maggio confermano comunque che per ora gli italiani preferiscono le ibride plug-in alle elettriche pure. Le auto ricaricabili, ma con il doppio motore, hanno conquistato il 6,4%, contro il 5,1% delle EV. Mentre continua il boom delle ibride, salite al 43,7%.

