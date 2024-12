Lombardia: incentivi veicoli aziendali, fino a 30mila€

In Lombardia dal 2 dicembre si è riaperto il bando della Regione dedicato agli incentivi per la mobilità green delle imprese con la radiazione dei veicoli inquinanti (benzina fino a Euro 2/II o diesel fino a Euro 5/V) e l’acquisto di nuovi veicoli a zero o basse emissioni.

Il bando della Lombardia: beneficiari, budget, veicoli ammessi e requisiti

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia, interessate a rinnovare la propria flotta per il trasporto di persone o merci, sia in conto proprio che per terzi.

La Regione ha stanziato 5.940 milioni. Suddivisi equamente per il 2024 – il bando è stato chiuso prima dei tempi per esaurimento delle risorse – e il 2025. Quest’anno ci sono a disposizione quasi 3 milioni. Interessanti gli incentivi a fondo perduto per le auto fino a 4mila euro mentre aumentano fino a 30mila euro per i veicoli commerciali.

Sono finanziabili:

Veicoli categorie L elettrico, M1, M2, M3, N1, N2, N3 , conformi alle normative per basse emissioni di PM10 e NOx (Euro 6D o Euro VI). Naturalmente tutti gli elettrici.

, conformi alle normative per basse emissioni di PM10 e NOx (Euro 6D o Euro VI). Naturalmente tutti gli elettrici. Velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci (e-cargo bike a zero emissioni).

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto dei veicoli al netto dell’IVA. I contributi a fondo perduto premiano i veicoli ad emissioni zero.

Il bando 2025 è stato aperto dal 2 dicembre 2024 e resterà aperto fino alle 16 del 30 settembre 2025. Ma consigliamo di presentare il prima possibile la domanda.

I contributi per i veicoli elettrici in Lombardia

I contributi per i veicoli endotermici in Lombardia

L’iniziativa mira a: Incentivare il passaggio a tecnologie a basso impatto ambientale. Ridurre l’inquinamento atmosferico, sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese lombarde.

Per maggiori dettagli e modalità di adesione consigliamo di consultare la pagina web di Unioncamere Lombardia dove è possibile scaricare il bando, leggere le Faq e accedere alla piattaforma di presentazione delle domande.

