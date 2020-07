Lombardia e lock down, la lezione che non si vuol capire

Ossidi di azoto meno 44%, Pm10 primario meno 20%, CO2 meno 32%. Questi gli effetti del lock down in Lombardia nei due mesi di marzo e aprile, quando il traffico veicolare è calato del 65%, secondo un’analisi pubblicata ieri da Arpa Lombardia. E se questo è il dato medio di tutta la regione, nei principali centri urbani _ Milano, Bergamo e Brescia _ si arriva a cali del 50-60% per gli ossidi di azoto e del 35-40% per le polveri sottili. Una bella ripulita.

“In Lombardia non è il traffico che inquina”

Una bella ripulita? No: i negazionisti non mollano. Per l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, sarebbe la «conferma di come il traffico non sia la principale causa dell’inquinamento» . E per Quattroruote la dimostrazione degli «innegabili enormi passi avanti fatti dall’industria dell’auto sul fronte della sostenibilità. Passi che ora non devono essere vanificati». Come non vanificarli è preso detto: proseguendo «con le politiche volte al rinnovo dei veicoli più inquinanti». Cioè incentivi generalizzati all’acquisto di auto nuove, diesel e benzina comprese.

I nuovi “cattivi”? Riscaldamento e agricolura

Insomma, una valutazione ragionevole e ovvia («L’azione di contrasto all’inquinamento dell’aria non si deve concentrare solo sulla mobilità, ma anche su politiche multisettoriali» il commento di Cattaneo) diventa il pretesto per spostare il mirino su altri bersagli. Per esempio il riscaldamento a biomasse e gli spandimenti in agricoltura, «fattori che sono causa maggiore delle emissioni inquinanti». Quindi, identificati i veri “cattivi” e applicato con diligenza il cosolidato principio del “benaltrismo”, dopo lo tsunami coronavirus tutto ricominci come prima. «Bisuness as usual» dicono gli inglesi.

IL NOSTRO PARERE I dati di Arpa Lombardia ricalcano sostanzialmente quelli presentati il 19 giugno scorso dal progetto europeo Life Prepair sull’andamento della qualità dell’aria nel bacino padano. Progetto coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, con 17 partner tra cui le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, la Provincia autonoma di Trento, Arpa Valle d’Aosta, i Comuni di Milano, Torino e Bologna.

Lombardia e bacino padano: agire su più fronti

Il report evidenzia «la complessa dinamica del particolato e delle relazioni tra emissioni, trasporto e diffusione degli inquinanti». Registra comunque una riduzione del 40% sull’intera pianura padana delle emissioni di Nox (ossidi di azoto e loro miscele) accompagnata da una riduzione del 14% delle emissioni di particolato primario. E’ un «risultato importante ma non del tutto sufficiente, nelle condizioni meteorologiche di stagnazione tipiche della pianura padana, a garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme europee». Perciò si redono necessari «interventi plurisettoriali che intervengono simultaneamente su più categorie di inquinanti». Transizione verso trasporti a zero emissioni da un lato e riscaldamento domestico, processi di produzione agricoli e industriali dall’altro, non sono due strade in alternativa tra di loro, ma le due facce della stessa soluzione.

