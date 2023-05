Sarà preso d’assalto per chi vuole cambiare l’auto termica, ma il nuovo bando della Regione Lombardia è una significativa opportunità per chi vuole passare all’elettrico grazie a 4mila euro di contributo che sommati al contributo statale danno 9mila euro di sconto.

C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare ma conviene far presto

Il bando si è aperto oggi e chiude alle 12 del 31 ottobre 2023, ma attenzione: salvo esaurimento anticipato delle risorse. Visto che si possono richiedere i contributi anche per le auto termiche conviene affrettarsi a presentare domanda.

Come funziona? Bisogna acquistare un’autovettura solo dai un venditore/concessionario abilitato da Regione (l’elenco è consultabile cliccando qui) che gestisce direttamente la pratica nella piattaforma telematica Bandi online. In questo modo il cittadino non deve aspettare il rimborso perchè è il venditore/concessionario ad anticipare lo sconto .

A disposizione 11 milioni di euro, auto inquinanti da radiare

La delibera di Giunta regionale è datata 3 maggio 2023 ed approva lo stanziamento di 11 milioni e 848 mila per il bando “Rinnova Autovetture 2023”. Anche in questo caso l’obiettivo è incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni, per il miglioramento della qualità dell’aria.

Il bando prevede la radiazione di autovetture alimentate esclusivamente a benzina di classe emissiva fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso. Con contributo ridotto, è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un’autovettura elettrica o alimentata a idrogeno.

Quando vale il contributo, dipende dalla tipologia di veicolo da radiare

Questa la sintesi dell’intensità dei contributi messi a disposizione dalla Regione Lombardia.

4.000 euro per auto a zero emissioni (elettrica o idrogeno);

1.000 (senza radiazione);

2.500 per auto con emissioni di CO2 ≤ 60 g/km e NOX ≤ 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, GPL o ibride);

2.000 per auto con emissioni di CO2 ≤ 60 g/km e NOX ≤ 126 mg/km (euro 6D diesel);

2.000 per auto con emissioni di 60 < CO2 ≤ 120 g/km e NOX ≤ 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, GPL o ibride);

1.500 per auto con emissioni di 60 < CO2 ≤ 120 g/km e NOX ≤ 126 mg/km (euro 6D diesel).

Il contributo regionale è cumulabile solo con gli incentivi statali.

I requisiti del beneficiario

Ogni cittadino può presentare una sola domanda di contributo, e solo se in possesso dei seguenti requisiti: residente in Lombardia al momento della domanda; in regola con il pagamento del bollo auto dell’auto da radiare.

Inoltre deve radiare un’autovettura di categoria M1 per demolizione (benzina fino a Euro 2 incluso oppure diesel fino ad Euro 5 incluso) o per esportazione all’estero (solo diesel Euro 5). L’obbligo di radiazione non si applica esclusivamente nel caso di acquisto di autovetture a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno) ma il contributo regionale è ridotto a 1.000 euro.

Importante anche questo requisito: il beneficiario deve essere intestatario o cointestatario del veicolo da radiare da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda.

L’elettrica incentivata può costare 45mila euro

Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali del veicolo da incentivare non deve superare i seguenti importi: 35mila euro per la fascia 61-120 g/km di CO2 o 45mila per la fascia 0-60 g/km di CO2. Infine il venditore/concessionario deve applicare uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali, oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa). E’ escluso l’acquisto dell’autovettura in leasing.

