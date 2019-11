L’odissea di un aspirante elettrico. Anche per la ricarica

L’odissea di un aspirante automobilista elettrico. Come Roberto Mazzanti (qui la sua storia), anche Claudio Mori è un giornalista. Come Mazzanti ha toccato con mano la dura vita dell’aspirante automobilista elettrico. Nell’alto Lazio anziché in Emilia Romagna.

La solfa non cambia: acquistare un’elettrica può essere una vera e propria odissea. Manco si chiedesse un’auto in regalo. A differenza di Roberto, però, Claudio ha fatto il bis di peripezie quando ha cercato di installare nel suo garage una wall-box per la ricarica.

di Claudio Mori

Anch’io giornalista, in pensione, ho deciso che i 65 km da Roma e 25 da Viterbo erano proprio giusti per una piccola elettrica.

L’odissea inizia in concessionaria

Ho contattato le distributrici di Volkswagen e-up e Renault Zoe, ma in provincia, nel viterbese.Confermo l’assoluto disinteresse di VW, ma anche di Renault a vendere una elettrica. Renault mi ha fatto vedere, ma solo vedere, la Zoe, parcheggiata non in concessionaria, ma in un campo ben lontano. Si sono inventati che non potevo guidarla, nemmeno per 10 metri perché…non erano assicurabili e quindi…Impreparatissimi a rispondere a qualsiasi domanda tecnica, mi hanno assicurato di non avere nessuna intenzione di prepararsi.

Il tutto di notte in un luogo senza illuminazione decente. Questo a Viterbo. I concessionari Vw, sempre a Viterbo, ma anche a ‎Civita Castellana: freddissimi, nessuna intenzione di vendere, all’oscuro della campagna a tappeto fatta dalla casa madre. Hanno cercato di convincermi a prendere un Suv: uno che ha deciso per una piccola elettrica come me, tu gli proponi un Suv?!? Finalmente ho potuto prenotare con lo sconto e il bonus di 4000, versando 600€ di caparra da Valentino, “l’unico che vende elettriche in Lazio e Sardegna”, ci hanno assicurato loro! Arriverà a febbraio…. E anche qui buio totale dei venditori. Alla fine si è scoperto che solo un unico tecnico mi fornirà assistenza, unico per Lazio e Sardegna!!!!

Ma anche chiedere una wall-box…

Se compri un’auto elettrica, poi devi caricarla, e se hai un garage tuo, cosa meglio di un impiantino utile e privato? Dice: chissà cosa costa? E quindi contatto il distributore leader in Italia, Enel X. Sul sito di Enel X viene dato un numero verde, 800069850, dove ho posto la richiesta del costo di una colonnina da mettere in garage a 22 kW. Oppure 7 kW in continua, poiché la e-Up Vw in arrivo carica solo 2,7 kW in alternata, ma 40 kw in continua.

Chiamo… Mi hanno risposto cortesemente che loro di queste schifezze di soldi non se ne occupano (beh, hanno usato un giro di parole che alla fine voleva dire: pecunia olet). E di chiamare un altro numero verde, 800900129, dove inizialmente mi hanno risposto rimandandomi al precedente numero verde. Ho insistito e ho preteso di essere comunque richiamato da un consulente Enel X. Cosa che al momento non è ancora avvenuta. Non mi è stato detto che magari poteva essere troppo tardi, solo che il contatto non era al corrente dei prezzi delle colonnine e non mi poteva fornire informazioni. Posso dire che tutto ciò sembra poco serio?

P.S. “A meno di ricevere diniego a breve, renderò pubblica l’odissea, scrivevo in chiusura della mail”. Ora lo sto facendo.