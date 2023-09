Lo stress da ricarica mi frena dal passare all’elettrico

“D a un po’ di tempo valuto seriamente la possibilità di passare all’elettrico. Prima di fare il ‘grande passo’, raccolgo più informazioni possibili , sui forum come il vostro e su altri canali divulgativi. Senza dimenticare i video di Youtube di utilizzatori che riportano le loro esperienze. La paura più grande è sempre la stessa. Nessun problema per l’utilizzo quotidiano e i viaggi a corto raggio (ho possibilità di ricaricare nel box), ma come la mettiamo per i lunghi viaggi estivi? Tanti utenti assicurano che con un minimo di pianificazione non ci sono problemi, che fare tante soste aiuta a godersi di più il viaggio ecc. Ma anche se non hai orari da rispettare, un viaggio può seriamente trasformarsi in un’ esperienza molto stressante . Vi faccio un esempio. Ho simulato con ABRP un ipotetico viaggio Milano-Sicilia con una Renault Megane E-Tech (il modello che sto prendendo in considerazione) e il risultato è nella cartina. Vista così, una situazione del tutto accettabile, 8 soste con la più lunga di 35 minuti. La realtà temo sia un po’ diversa: leggo e guardo video di utenti che devono fermarsi anche un’ora per caricare alle colonnine fast… Chi ha ragione? “ . Paolo Piontkowsky

Risposta.

Un paio d’anni fa questi timori erano più che fondati. Ma a noi sembra che il lavoro fatto dasu tutta la rete di(fino ae al) abbia cambiato le carte in tavola. Ci può essere qualche tratto scoperto in, ma anche lì si sta provvedendo con altri operatori a colmare la lacuna. Quanto alla durata delle soste, non abbiamo mai visto nelle suddette Free to X (da) automobilisti fermi perAnche perché non ci si ferma mai con la batteria a zero e non sempre è necessario arrivare(cosa che richiede molto tempo nell’ultima fase di riempimento). La Megane ha una batteria dae carica con punte fino a, quindi…Quanto agli allarmi che legge sui social, quasi sempre sono scritti da persone (spesso in malafede) che non hannoNoi diamo voce a chi le EV le usa tutti i giorni, anche per lunghi viaggi. I riscontri? In genere positivi, come dimostra anchepubblicato.