Lo sharing a Cagliari è in Model Y. L’iniziativa è di Playcar, operatore della sharing mobility in diverse città, come Cagliari, Livorno e Quartu Sant’Elena.

La sharing a Cagliari è in Tesla: come funziona

Le vacanze in Sardegna possono essere una bella opportunità per provare un’auto elettrica. Tanto più se si tratta della EV più venduta al mondo (e in Italia), con 531 km di autonomia, un range che consente lunghe escursioni nell’isola. Iscriversi allo sharing è piuttosto semplice. Basta scaricare l’app Playcar Car Sharing e creare un account in poche mosse. L’auto può essere noleggiata dai primi di luglio da un parcheggio dedicato di Cagliari nella modalità round trip e rental. Quindi rispettivamente con tariffa oraria o giornaliera, a seconda delle esigenze del cliente, per un appuntamento di lavoro, per il tempo libero o per una vacanza. Playcar ricorda che la Tesla Model Y ha ottenuto cinque stelle, il punteggio massimo, nella valutazione di sicurezza Euro NCAP del 2022.

Per il lancio un video realizzato da un Visual Artist

“Siamo orgogliosi di essere i primi a investire nello sharing con la Tesla”, spiega Alessio Mereu, amministratore di Playcar. “In Nord Europa, dove i volumi di vendita delle elettriche sono più alti, ci sono già servizi di sharing con la pioniera della mobilità a emissioni zero. In Italia siamo i primi. Soddisfiamo le esigenze di chi vuole provare l’emozione della guida elettrica rilassante con tutti i benefici legati all’alta tecnologia di cui è dotata la Model Y. Anche in termini di sicurezza“. Per dare il benvenuto alla nuova auto in flotta, è stato realizzato un video di lancio con tecniche di videomapping e proiezioni luminose. Mettendo in evidenza le linee uniche della macchina associate al rebranding aziendale di Playcar. Il video è stato realizzato dal visual artist Luca Scarlatta e dal 3d artist Riccardo Santorsola di Nomedia Studio.