La Tesla Model Y Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado ed Etna Mango che associano decine di aziende in Sicilia, l’ha conosciuta per caso. La prova però è andata così bene che oggi non tornerebbe mai indietro. Eppure viaggia spesso per lavoro e supera i 30mila chilometri l’anno. «Quando si dice che l’auto elettrica non è per tutti penso alla mia esperienza e vedo che mi ha trasformato la quotidianità. Basta programmare, è un cambio di mentalità e alla fine si è più rilassati». Altro che ansia.

Un rapporto nato quasi per caso: il ritardo nella consegna dell’auto termica ha aperto le porte alla Tesla Model Y

«Dovevo ordinare un’auto termica, ma c’era da aspettare diversi mesi – spiega l’innovativo imprenditore che ha portato i frutti esotici ai piedi dell’Etna – mentre la Tesla era disponibile in circa un mese. Ho pensato di sperimentare. È successo a novembre 2023 ma ho iniziato a usarla a dicembre e in circa un anno ho percorso 31.451 mila chilometri».

Non si può nascondere l’ansia tipica di chi affronta il passaggio ad una tecnologia radicalmente diversa: «Ma è scomparsa appena mi sono accomodato al posto di guida, l’entusiasmo per la tecnologia super avanzata ha immediatamente prevalso. Confortato anche da un sistema ben rodato e funzionante».

Un cambio di passo. «La Tesla ha influenzato la mia giornata, insegnandomi a programmare e gestire la gestione del veicolo in maniera efficiente. Il concetto di guida si è spostato verso una gestione attenta dell’accelerazione e del mantenimento di una velocità costante. Non è necessario andare a 200 km/h e spendere di più. Io non supero i 115 km/h, se non in fase di sorpasso, e riesco ad ottenere un mix tra risparmio e sicurezza».

L’imprenditore Passanisi è soddisfatto per le prestazioni. «Viaggio spesso. Faccio un esempio. Ho tagliato la Sicilia partendo da Catania – oltre 400 chilometri – e sono arrivato a Palermo con il 50% di ricarica. Ci siamo fermati per ricaricare in un centro commerciale, operazione di 30 minuti, più veloce del tempo impiegato per il nostro pasto. Poi rotta verso Trapani».

Questo era un viaggio di famiglia. Nel lavoro? «Mi programmo e i 30 minuti dedicati alla ricarica sono vissuti come un tempo di relax dove mi ricarico, controllo la mail e mi occupo di tutto quello che si può fare da remoto».

Quando si dice l’auto elettrica non è per tutti? «Penso che possa essere adattabile a tutte le esigenze. Poi chiaro per chi fa 500 chilometri al giorno è una sfida, ma quanti sono coloro che percorrono 500 chilometri al giorno?

Alla mobilità rilassata si somma il risparmio economico

Andrea ricarica la Tesla sia in un capannone della sua azienda che a casa, qui utilizzando una potenza da 3,5 kW. «Non ho fatto i conti al centesimo ma il costo medio mensile si aggira intorno ai 70 euro. Ho fatto un viaggio in Calabria con una termica e ho speso 200 euro, cifra ben lontana rispetto a quanto si spende in meno con la Tesla».

Tutto bene, quindi? «L’autonomia della mia – sono circa 450 km con il mio piede anche se viene dichiarata fino a 544 km – mi ha permesso un’esperienza tranquilla e tranquillizzante. Una cosa che mi dà veramente fastidio è l’inciviltà di alcuni proprietari di auto termiche che parcheggiano e quindi occupano gli stalli dedicati alla ricarica elettrica. Non si mettono nei panni di chi ha necessità di ricarica, un atto gravissimo».

Tornare indietro? «Sono soddisfatto di questo concetto di guida non basato sul rombo ma sulla comodità. Magari cambierei, ma devo provarla, con una Tesla Model X».

