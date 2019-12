Traghetto di Leonardo dopo 500 anni rivive in elettrico

Il grande Leonardo e l’elettrico. Un matrimonio possibile dopo 500 anni. Succede a Canonica d’Adda dove la Regione Lombardia ha finanziato la costruzione di un modello di traghetto fedele al disegno originale del 1500. La propulsione? Elettrica.

Nel fiume Adda oltre un catamarano elettrico da 48 posti (qui il nostro articolo) è già in funzione un traghetto leonardesco, unisce Imbersago e Villa d’Adda, composto da due barche unite tra di loro tramite una piattaforma in ferro che può ospitare anche due auto. Poi una fune tesa per contrastare la forza della corrente che permette il movimento della barca da una sponda all’altra. In caso di acqua ferma entra in azione l’uomo con un lungo bastone di ferro.

Il nuovo traghetto verrà collocato dove lo disegnò Leonardo

Sarà diverso il traghetto di Canonica che, come ha sottolineato il sindaco Gianmaria Cerea, non a caso ingegnere, alla stampa locale, si baserà sul disegno di Leonardo. “Verrà collocato nell’esatta posizione dove fu disegnato 500 anni fa”. Una chiara operazione turistica, ma pure con lodevoli obiettivi didattici di recupero della memoria storica. Il disegno è contenuto nel Codice Windsor, anche se non si è ben sicuri chi è l’inventore della barca.

La propulsione sarà elettrica

Purtroppo una delle due sponde è venuta meno quindi il sindaco avverte che non ci sarà la fune come nel modello originale. Si sostituisce con un motore elettrico (ancora da vedere nei dettagli). Anche questa scelta può essere può avere un valore didattico sulla navigazione a emissioni zero.

Grand Tour e Leonardo a emissioni zero

Il progetto «Leonardo e il Gran Tour rivivono a Canonica e lungo l’Adda» è stato proposto dall’amministrazione comunale alla Regione che lo ha finanziato tramite l’assessorato al turismo, risorse del bando Lombardia to stay, con 400 mila euro sui 522 mila complessivi. La ricostruzione del traghetto è uno dei tasselli del progetto di turismo sostenibile che vede anche la realizzazione di ponte mobile ciclo pedonale di collegamento tra l’alzaia di Canonica e quella di Vaprio oltre alla riproduzione di alcuni studi e progetti di Leonardo.

