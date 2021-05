L’elettrico su Luna Rossa. Se ne parla (webinar) a Trieste (18 maggio)

Luna Rossa e il sistema elettrico che fa volare (letteralmente) sull’acqua la barca sarà al centro di Power to Sail.

L’appuntamento online è organizzato dalla prestigiosa e plurisecolare AEIT (sezione Friuli Venezia Giulia) ovvero l’Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni con Università degli Studi di Trieste (Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Energia Elettrica e dei Sistemi e Ingegneria Navale) e ATENA (Associazione Italiana di TEcnica NAvale). Ospite d’onore l’ingegnere Andrea Zugna, Performance & Flight Controls Engineer del Luna Rossa Prada Pirelli Team.

La magia dell’ingegneria nautica: il foil

Il successo mondiale, con centinaia di milioni di pubblico globale, delle barche volanti di Coppa America (leggi) – ma ricordiamo anche il SailGP che il 5/6 giugno farò tappa a Taranto (leggi) – si basa su una “magia”. Il termine è usato dagli stessi ingegneri – abitualmente parchi nel linguaggio – del webinar. Con un bel titolo: Power to Sail. Sistemi di controllo e monitoraggio a bordo dell’AC75 “Luna Rossa”. L’incontro online del 18 maggio (alle 17.30).

Oltre 40 nodi senza toccare l’acqua

Vediamo la presentazione del webinar, parola agli ingegneri elettrici: “L’AC75 è un mezzo estremamente complesso sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista della conduzione. È una barca di circa 8 tonnellate che con 15 nodi di vento riesce a raggiungere oltre 40 nodi di velocità, senza toccare l’acqua, ma in equilibrio su un foil di pochi metri quadrati. Una magia di ingegneria, ma anche un complesso sistema elettro-idraulico ed elettronico“.

Sull’intervento di Andrea Zugna si legge “unendo un solido background tecnico all’esperienza racing ai massimi livelli, descriverà i sistemi di bordo dell’AC75, soffermandosi in particolare sui sistemi di controllo e di gestione dell’energia elettrica a bordo, i sistemi di monitoraggio, il racing software, i controlli pre-navigazione, le telemetrie e le analisi dei dati“.

Zugna ingegnere a fianco di Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez

Un elemento importante della biografia dell’ospite del webinar è la trasversalità delle competenze ovvero Andrea Zugna (laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Trieste) dal 2004 ha lavorato nel Campionato Mondiale di MotoGP, prima con Yamaha Factory Racing e poi dal 2010 con Honda Racing Corporation, occupandosi di Performance ed Electronic Controls, al fianco di campioni come Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez. La passione per la vela lo porta a bordo di Luna Rossa e nel 2018 affronta la sua prima America’s Cup occupandosi di Performance e di Flight Controls.

PROGRAMMA:

17:30 Introduzione

Ing. Stefano Longhi – Consigliere AEIT Sezione Friuli-Venezia Giulia

17:40 I sistemi di controllo a bordo dell’AC75 “Luna Rossa”

Ing. Andrea Zugna – Performance & Flight Controls Engineer, Luna Rossa Prada Pirelli Team

18:40 Q&A

Modera: Prof. Giorgio Sulligoi, Docente di Impianti Elettrici Navali, Università degli Studi di Trieste

19:00 Conclusioni Dott. Fulvio Sbroiavacca – Presidente AEIT Sezione Friuli-Venezia Giulia

Per iscriversi al webinar clicca sul link.

