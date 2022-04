le verità scomode 3 / Poche colonnine, in autostrada e in città

Le verità scomode 3 / Due lettori, Costanzo e Anello, lamentano la scarsità di colonnine, in autostrada e in una grande città come Napoli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Le verità scomode 3 / Costretti a uscire dal casello per poter ricaricare, come mai?

“C iao a tutti. Vi voglio raccontare la mia esperienza di un viaggio fatto negli ultimi giorni con la mia 500 elettrica 42kWh fuori Regione (Abruzzo-Umbria-Toscana). Ho percorso 850 km complessivi in strade urbane, extraurbane e Autostrada (A14-A1). Risultati: consumi apprezzabili; stress da autonomia superato. Le ricariche rapide sono ben distribuite e accessibili senza difficoltà. Ho ricaricato in tempi stretti al pari delle atv tradizionali. L’unico problema che ho rilevato è la collocazione delle colonnine fuori dalle autostrade, che comporta, di conseguenza, più km e più tempo. Poiché, seppur posizionate in aree ben servite e accessibili, tuttavia le strade percorse sono trafficate e controllate con autovelox. Comportando un aggravio di spesa o di preoccupazione. É utile portare le stesse colonnine all’interno delle autostrade. Grazie “ . Costanzo.

In ritardo, ma ora le colonnine stanno arrivando

Risposta. In Italia (e non solo) siamo abituati a pensare che il privato sia più efficiente del pubblico. Ma, per quel che riguarda le autostrade, nei lunghi anni della gestione Benetton le ricariche non si sono viste. Ora invece, con la maggioranza in mano pubblica, è finalmente partito un piano che dovrebbe portare presto ad avere una stazione ogni 50 km. L'esecuzione è affidata a Free To X, società controllata da ASPI (Autostrade per l'Italia), con caricatori fino a 300 kW. Attualmente le stazioni funzionanti sono una dozzina, ma a regime, a fine 2023, saranno 100 le aree di servizio della rete. Quel che abbiamo suggerito ai manager di Free to X è di non limitare l'installazione a colonnine HPC, super-potenti. Auto come la 500 di Costanzo (e decine di altri modelli) non sono in grado di sfruttare appieno queste potenze, ma pagano comunque la tariffa più elevata, fino a 79 cent/kWh. Servono colonnine anche da 75 kW, un po' più economiche, ma in grado comunque di ricaricare in breve tempo la maggiore parte delle EV

Le verità scomode 3 /A Napoli dove ricarichi?

“Cari redattori, leggo spesso il vostro blog pur non essendo un fan dell’elettrico, in quanto almeno per ora, non credo sia una tecnologia vantaggiosa. C’è un’ulteriore verità che non dite: “l’elettrica si ricarica a casa“, verissimo, A PATTO CHE SI ABBIA IL GARAGE, BOX AUTO O ALTRO DI PROPRIETÀ!!! Io vivo nel centro di Napoli e sebbene una elettrica (magari una Citroen AMI) potrebbe essere perfetta, non posso acquistarla perché non avrei dove ricaricarla, in primis perché non ho un mio box auto. Questo credo valga per moltissimi italiani. Saluti“. Aniello Mancuso

La città più difficile per un’elettrica

Risposta. Tra le grandi città europee, Napoli è forse la più svantaggiata per quel che riguarda la ricarica delle auto elettriche. La rete pubblica è ancora indietro, mentre la carenza di garage privati fa sì che anche rifornire a casa sia un privilegio riservato a pochi. Una situazione di disagio che si ripercuote sulle vendite: nei primi tre mesi del 2022 in tutto il Sud si sono vendute circa 1.700 auto con la spina (ibride plug-in comprese), contro le 19 mila del Nord e le 7 mila del Centro Italia. Del resto noi stessi sconsigliamo l’acquisto di un’elettrica, se non si dispone di una ricarica privata o di una colonnina pubblica comoda e disponibile. Condizioni che purtroppo, da Roma in giù, si verificano raramente.

