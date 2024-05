Le Topolino col tricolore (made in Marocco) bloccate a Livorno

Le Topolino col tricolore non vanno giù alla Guardia di Finanza, dato che sono prodotte in una fabbrica di Stellantis in Marocco. Sequestro nel porto di Livorno.

Le Topolino col tricolore sequestrate sono 134: “Non sono Fiat made in Italy”

La clamorosa operazione è stata eseguita dalle Fiamme Gialle in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il quotidiano locale Il Tirreno parla di “134 mezzi, elettrici che sulle fiancate riportavano degli adesivi con la bandiera italiana. Motivo per il quale i militari delle fiamme gialle e i funzionari dell’ente statale hanno contestato a Stellantis...la fallace indicazione sull’origine del prodotto. Che non era ‘made in Italy’, ma fabbricato in Marocco e arrivato in Toscana su una nave merci“. Nel giro di poche settimane è il secondo colpo che le nostre autorità hanno inferto a Stellantis sul tema del presunto abuso dell’italianità dei prodotti. Ricordiamo che un mese fa il ministro Adolfo Urso era intervenuto contestando l’uso del nome Milano per il nuovo Suv dell’Alfa Romeo, fabbricato in Polonia. Inducendo l’azienda a cambiare il nome in Junior. Insomma, i rapporti tra Roma e la multinazionale che ha inglobato l’ex FCA sono sempre più tesi.

Un altro caso dopo il nome (cambiato) dell’Alfa Milano

Il Tirreno precisa che “il sequestro dei finanzieri del gruppo di Livorno è avvenuto mercoledì 15 maggio e il reato contestato è vendita di prodotti industriali con segni mendaci…Risulta indagato il procuratore della Stellantis Europa spa”. I sigilli sono stati disposti ai sensi della legge che prevede che “l’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diritti in modo non univoco alla commercializzazione di prodotti recanti false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato”. Nella fattispecie si fa riferimento alla “vendita di prodotti industriali con segni mendaci, punito dall’articolo 517 del codice penale“. In pratica il consumatore finale verrebbe tratto in inganno sull’origine della vettura, facendo ritenere made in Italy una macchinetta che invece è prodotta in Nord Africa

La replica dell’azienda: “Rimuoveremo gli adesivi, ma abbiamo sempre detto dove nasce il modello”

Ecco la replica di Stellantis: “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro presso il porto di Livorno alcune Topolino in fase di importazione dal Marocco, Paese di fabbricazione dei veicoli. Ritenendo che un piccolo adesivo riportante i colori della bandiera italiana apposto sulle portiere potesse costituire una fallace indicazione della origine dei beni. L’adesivo in questione aveva la sola finalità di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto. Infatti, il design della nuova Topolino, che è una auto storica per Fiat sin dal 1936, è stato ideato e sviluppato a Torino da un team di professionisti del Centro Stile FIAT di Stellantis Europe S.p.A., società italiana. Peraltro, la Società sin dal momento della presentazione del nuovo modello è sempre stata chiara nel dichiarare che questo viene fabbricato in Marocco. Riteniamo dunque di avere operato nel pieno rispetto delle norme, comunicando in modo trasparente il Paese di produzione delle Topolino, senza alcun intento decettivo nei confronti dei consumatori. In ogni caso, per risolvere ogni questione è stato deciso di intervenire sui veicoli in sequestro con la rimozione dei piccoli adesivi previa autorizzazione delle Autorità”.