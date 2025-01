Le tariffe da sogno di Coop Power a Genova: 0,39 euro in AC e 0,49 in Dc

Grazie alla partnership con la società genovese Nucleo -Special Concepts, da oggi Coop Liguria offre energia per la ricarica delle auto elettriche a marchio Coop Power in tre nuove stazioni presso i supermercati di Corso Sardegna, Corso Europa e via del Mirto. Le tariffe sono tra le piu convenienti del mercato: 0,39 euro/kWh in AC e da 0,49 euro/kWh per le ricariche ultrafast in DC da 750.

Una quarta stazione è stata attivata anche presso il punto vendita di Sanremo, dopo la sperimentazione, durata più di un anno, della primissima stazione installata in occasione

dell’apertura, a fine 2023, del supermercato di Via Alessi.

Taglio del nastro per le tre stazioni Coop Power in altrettanti punti vendita di Coop Liguria

«Prima di presentare la novità volevamo testare bene il funzionamento delle nostre stazioni di ricarica» spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis. Il progetto, aggiunge «ha l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto dei nostri Soci e clienti anche in questo comparto». Incentivare la mobilità elettrica che impatta positivamente sulla riduzione del riscaldamento globale, è inoltre «un’azione in linea con il nostro impegno ambientale». Allo studio, anticipa Pittalis, ci sono anche agevolazioni riservate ai Soci.

In ogni stazione una colonnina ultrafast e 4 quick. Progetto e realizzazione by Nucleo -Special Concepts

Le stazioni includono una stazione ultrafast da 160 kW con due punti di ricarica, che permette di ricaricare fino a 750 km di autonomia in un’ora. A questa si aggiungono altre quattro stazioni di ricarica da 22 kw, che possono ricaricare fino a 100 km in un’ora. L’accessibilità e l’utilizzo è garantito anche per le persone con ridotta mobilità.

Il pagamento si può effettuare direttamente con bancomat e carta di credito, oppure

tramite la app “Charge Assist”, senza necessità di registrazione, inserendo semplicemente la propria carta di credito sul cellulare. La ricarica è fruibile anche da oltre cento circuiti di ricarica europei (tra i quali i principali otto nazionali principali), utilizzando la app o la carta RFID del proprio fornitore.

Sempre in collaborazione con Nucleo -Special Concepts Coop Liguria offre ai propri Soci sconti dal 5 al 7,5% sull’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica domestici.

Coop Liguria ha investito 7 milioni di euro nel fotovoltaico. Veicoli elettrici per consegne a domicilio e flotta aziendale

Coop Liguria si impegna inoltre a migliorare le performance energetiche delle proprie strutture, con stanziamenti importanti: negli ultimi anni ha incrementato la quota di energia autoprodotta con il fotovoltaico investendo 7 milioni di euro. Oggi gli impianti attivi presso le sedi della Cooperativa sono 13. Complessivamente hanno una capacità produttiva di 2.605.260 kwh l’anno, pari al consumo medio di 965 famiglie, evitando ogni anno il consumo di 487 TEP (Tonnellate di Petrolio equvalente) e l’emissione di 1.214 tonnellate di CO2. Con altri due impianti in via di connessione alla rete Coop Liguria coprirà con energia pulita l’8,8% del proprio fabbisogno.

Alcuni investimenti sono stati fatti anche sulla mobilità elettrica: nei centri maggiori la consegna a domicilio della spesa viene effettuate con furgoni elettrici e anche la flotta

aziendale di Coop Liguria conta già 9 veicoli completamente elettrici e 12 auto ibrlde plug-in.

