Le ricariche decenti sono solo in autostrada, possibile? Gianfranca è rimasta molto delusa da un viaggio di 3 mila km con la sua Ford Mustang. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le ricariche decenti? Un miraggio (e molte colonnine sono in manutenzione…)

“Leggo sempre e volentieri gli articoli da voi pubblicati e stavolta scrivo qualcosa anch’io. Possiedo da soli sei mesi una Mustang Mach E, di cui sono felicissima e soddisfattissimo e, come mi ha detto il concessionario in fase di vendita, “crea dipendenza“. Quindi mi sono avventurata in un viaggio di circa 3.000 km dal Piemonte alla Puglia e ovviamente ritorno. Toccando varie regioni e città anche importanti dal punto di vista turistico. Notando però che solo le autostrade sono dotate di ricariche decenti. Nei paesi del centro Italia, purtroppo ahimè molti deludenti, spesso ho trovato colonnine in stato di manutenzione o con velocità di ricarica molto bassa. E niente …mi sa che per la transizione ci sia ancora tanto da fare!!! Grazie per l’ascolto“. Gianfranca Costamagna

Un gap da colmare, pensando anche ai turisti stranieri

Risposta. Nel giro di un paio di anni la situazione si è ribaltata. Prima ci si lamentava dell’assenza di colonnine di ricarica in autostrada. Poi i maggiori operatori (in testa Free to X di Autostrade per l’Italia) hanno avviato un programma serrato di installazioni di colonnine, con potenze fino a 300 kW. E ora infatti nelle stazioni di servizio in genere si ricarica in mezz’ora, il tempo di uno sosta all’autogrill. Fuori la situazione è a macchia di leopardo: le colonnine ci sono, ma sono soprattutto in AC, con potenze fino a 22 kW e tempi insostenibili per chi è in viaggio. Anche perché nel frattempo anche il panorama delle auto è cambiato. Dopo una prima ondata fatta di modelli che ricaricavano a potenze contenute, adesso si è passati a vetture (anche piccole) che arrivano a 100 kW e più. Al nord di stazioni DC se ne trovano abbastanza, ma più si scende a Sud e più la situazione è grigia. Ma serve uno sforzo per colmare il gap, pensando anche ai tanti turisti in arrivo dal Nord Europa che, dovendo pianificare un viaggio, verificano anche la situazione ricariche.

