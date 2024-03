Le regate elettriche: RS21 (dal 4 aprile) e Helga Cup (6/9 giugno)

Sempre più regate in elettrico. A iniziare dal campionato Italian Class RS21 dal 4 aprile in Sardegna. Il prossimo appuntamento il 6/9 giugno ad Amburgo per la Helga Cup. Settima edizione per quella che è definita la regata femminile più grande del mondo.

Motori elettrici per decarbonizzare la vela

A vela si naviga con il vento, ma anche con il motore, obbligatorio per le manovre in porto, quando non ci sono le condizioni meteo favorevoli. In alternativa c’è il motore elettrico che riduce le emissioni.

Da anni si disputano le regate con le barche a vela RS21 con motore elettrico (leggi qui). Non solo vela il gommone di servizio è il Pulse 63 pensato e realizzato con propulsione elettrica e materiali di riciclo e compensazione delle emissioni residue (leggi qui). Quest’anno il via a Porto Rotondo in Sardegna dal 4 aprile (qui il calendario).

Motore elettrico adottato anche alla Helga Cup, un progetto dell’associazione tedesca Inclusion in Sailing e.V. che vede la sponsorizzazione di Torqeedo, pioniere e leader dei fuoribordo elettrici recentemente acquisito da Yamaha (leggi qui). Appuntamento dal 6 al 9 giugno 2024 sul lago Alster di Amburgo.

La Helga Cup ha preso il via nel 2018 grazie a Sven Jürgensen, Norddeutscher Regatta Verein è stata la prima squadra della manifestazione.

La regata per sole donne è interessante anche perché stabilisce nuovi standard di sostenibilità grazie anche alle barche da regata elettriche. Un progetto utile anche per la diffusione della cultura delle basse o zero emissioni. “Helga Cup si svolge quest’anno per la settima volta ed è uno dei dieci eventi più importanti della città di Amburgo“.

“Anche la Helga Cup compie un altro passo importante nella decarbonizzazione delle competizioni veliche. Le imbarcazioni utilizzate sull’Alster dalla Norddeutscher Regatta Verein sono alimentate da motori elettrici silenziosi per garantire un’esperienza di navigazione ecologica e innovativa”. Parole di Fabian Bez, Ceo di Torqeedo.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–