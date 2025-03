Le mosse di Enel, tra bandi PNRR e ricarica più accessibile

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A che punto siamo con il bando PNRR da 639 milioni per installare 18.880 colonnine di ricarica in tutta Italia? Tra qualche illustre rinuncia c’è chi, come Enel, ha confermato il proprio impegno.

Le mosse di Enel / Con il primo bando PNRR privilegiate le installazioni al Sud

Il bando è stato congegnato in tre fasi, con un miglioramento delle modalità più complicate nella seconda e nella terza. I risultati più corposi li ha portati a casa Enel, che sulle 1.865 infrastrutture di ricarica del primo bando (di giugno 2023) è a oltre il 75% dell’installato e al 90% delle autorizzazioni. Cosa, quest’ultima, mai banale in Italia. Scopo di questa prima wave del bando, concordato con la UE, era anche quello di dotare di ricariche le regioni del Sud che più ne erano sprovviste. E le installazioni di Enel si sono concentrate su Campania, Sicilia e Puglia, con circa 1.000 infrastrutture. Regioni strategiche sia per le ricariche al servizio dei residenti, ma anche dei tanti turisti in arrivo dal nord Europa. Enel ha confermato il suo impegno partecipando anche alla seconda e terza tornata dei bandi nel 2024, aggiudicandosi altre 618 infrastrutture da installare che in zone nevralgiche del Paese con attenzione anche sul Centro Nord. Per capire la portata dell’impegno dell’azienda, su un totale di 5mila infrastrutture di ricarica aggiudicate dai bandi, Enel ne ha ottenute il 50%.

Non solo nuove aperture: migliorare le ricariche esistenti

Ma migliorare l’infrastruttura di ricarica, per facilitare la vita agli automobilisti elettrici, non significa solo installare nuove colonnine. Già a fine 2024 i punti censiti da Motus-e in Italia erano oltre 64 mila, un numero più che sufficiente per un parco di veicoli a batterie ancora esiguo. Con una percentuale crescente di ricariche rapide ad alta potenza. Il problema è piuttosto di razionalizzare e migliorare l’esistente, in buona parte installato in anni in cui la mobilità elettrica era un terreno sconosciuto. È quello che in Enel, che assieme alla partecipata Ewiva possiede la rete di ricarica più ampia con oltre 23 mila punti installati, chiamano refurbishing e relocation, ovvero il rinnovamento delle caratteristiche (potenza in primis) e del posizionamento della colonnina, per renderla sempre più accessibile. Mai più ricariche in mezzo al nulla, insomma.

Le mosse di Enel / Obbiettivo: abilitare tutte le ricariche a bancomat o carta di credito

Resta il problema delle tariffe, in certi casi ancora alte. Enel ha messo in portafoglio da tempo abbonamenti per calmierare i prezzi. E lo scorso anno, nel periodo più caldo per i rincari, ha rivisto al ribasso alcune tariffe inviando un segnale di vicinanza ai clienti. Altri interventi sono arrivati dall’Arera e hanno riguardato solo la ricarica domestica, ma la UE nel pacchetto di misure appena varato promette di migliorare la situazione anche sul fronte della ricarica pubblica. C’è poi il tema del pagamento della ricarica. Enel ha lavorato per abilitare su tutte le sue infrastrutture dotate di display digitale la possibilità di pagare con bancomat o carta di credito attraverso la scannerizzazione di codici QR (il cosiddetto POS virtuale). Mentre avanza la dotazione di POS fisico su tutte le infrastrutture più recenti in DC. Inoltre i supercharger della sua partecipata Ewiva, già dispongono di questo strumento. Anche qui la strada maestra per l’azienda è di lavorare per rendere la ricarica più semplice e veloce per tutti.

A Roma si sperimenta un sistema contro i furbetti della ricarica

E infine ci sono altri due fronti su cui lavorare, al di là dell’installazione di nuove colonnine. Il primo è la piaga del parcheggio abusivo, ovvero il vizietto di utilizzare gli spazi come parcheggi, infischiandosene delle necessità di chi deve rifornire l’auto. Enel ha messo a punto un sistema di sensori che, all’arrivo di un veicolo, verifica se è stata attivata la ricarica o si è semplicemente occupato lo spazio. In questo secondo caso viene generato un alert che Enel provvede a inviare alla Polizia Locale: la sperimentazione è in corso a Roma e potrebbe costituire un ottimo deterrente. Ricordiamo che il Codice della Strada prevede la multa per divieto di sosta per chi occupa indebitamente le colonnine.

