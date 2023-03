Le Iene o Porro, chi dei due racconta balle? Le due trasmissioni Mediaset su binari opposti: uno apre all’auto elettrica, l’altro continua nel suo linciaggio.

Le Iene o Porro, lo strano derby in casa Mediaset

Le Iene Matteo Viviani e Marco Fubini sono tornati sul tema con un altro lungo servizio in cui hanno fatto parlare 5 esperti. Elencando pregi e difetti delle elettriche, ma spiegando anche che le EV sono un work in progress, con enormi miglioramenti anno dopo anni. E lasciando che professori universitari come Silvia Bodoardo del Politecnico di Torino e Leonardo Setti dell’Università di Bologna, smontassero le bufale che vengono propagate dal mondo della politica. Tra disinformazione e malafede. Esempio: è stato mostrato un intervento al Parlamento Europeo in cui il leghista Alessandro Panza sostiene che servono dai 9 agli 11 kg di terre rare per costruire una batteria. Cosa smentita con un certo stupore dalla Bodoardo, che ha assicurato che non si va oltre i 500 grammi. E, rispondendo a chi fa notare che ci sono emissioni di CO2 nel produrre le batterie, la prof ha ricordato che anche estrazione, raffinazione e trasporto del petrolio sono tutt’altro che sostenibili.

Armaroli: “Il petrolio è un vuoto a perdere, mettetevelo in testa”

Nicola Porro, invece, va avanti con la sua campagna forsennata, contro l’auto elettrica e contro l’Europa. Lo fa con la sua trasmissione, Quarta Repubblica, e lo fa in modo ancora più aggressivo con il suo blog. Ovviamente si guarda bene dall’invitare gli scienziati e i docenti universitari che hanno animato la puntata delle Iene del 6 marzo. Da Porro solo negazionisti e l’auto elettrica presentata come una congiura dell’Europa e della sinistra. Ignorando le informazioni fornite dagli ospite de Le Iene. Per esempio il fatto che già oggi il 40% dell’elettricità consumata in Italia è da rinnovabili, mentre nelle auto si brucia al 100% energia non rinnovabile. Di grande impatto l’intervento finale di Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR (sotto la nostra video-intervista): “Il petrolio è un vuoto a perdere, le batterie le posso riciclare. E il litio della mia batteria lo potrà usare mio figlio, mio nipote e così via. Bisogna che la gente se lo metta in testa!” .