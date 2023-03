Le elettriche di oggi? Sono come il Commodore 64

Le elettriche di oggi? Sono prodotti acerbi come lo fu, all’epoca, il Commodore 64. È la convinzione di Antonio, un lettore favorevole alle ibride. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le elettriche di oggi? Acerbe, quando faranno 600 km con due minuti di ricarica…

“Guido macchine full hybrid da 10 anni. Vorrei che anche voi apriste ad ipotesi parallele al solo elettrico. Arrivo a percorrere mediamente 28 km con un litro, e la tecnologia sta migliorando. Se si imponesse al mercato di poter utilizzare il motore termico solo in abbinamento a questa tecnologia con obiettivo di percorrere sempre più km con un litro, il tutto parallelo alla diffusione della rete di ricarica ed al miglioramento della tecnologia elettrica, non si avrebbero i traumi ipotizzati in ambito occupazionale. Oggi come oggi la gente ha la sensazione che acquistare elettrico equivalga a comprare un “Commodore 64” se ti serve un pc. Quando le auto si ricaricheranno in un paio di minuti, con 600 km di autonomia, e ci saranno colonnine di ricarica in tutti gli attuali distributori di benzina, vedrete che le sito elettriche venderanno alla grande!“. Antonio Battistini

Il Commodore 64? Come le EV di dieci (e più) anni fa

Risposta. Non snobberei il Commodore 64, che è stato un po’ il padre di tutti gli home computer, venduto in milioni di esemplari dal 1982 al 1994. È vero che le auto elettriche hanno un enorme potenziale di sviluppo, infinitamente più promettente delle termiche, come riconosciuto da grandi marche come Mercedes. Ma siamo molto più avanti del Commodore 64, che può essere paragonato alle elettriche di 10 e più anni fa. Nel nostro Listino interattivo ci sono già diverse auto con un’autonomia omologata di 600 km e più, come la stessa Tesla Model 3 Long Range. Certo, non si ricarica in due minuti, ma i tempi del rifornimento si accorciano continuamente con l’aumento delle potenze, e sono più che sopportabili. In compenso, però, già oggi le elettriche sono molto più piacevoli da guidare, non fanno rumore e sono meno costose da mantenere. Quanto alle colonnine, se ne installano continuamente di tutte le potenze e i prezzi. Per capire a che punto siamo, comunque, non stia a sentire noi: guardi il servizio de Le Iene con le interviste a 5 prof universitari.