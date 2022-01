Le BEV con fotovoltaico? Vent’anni per andare in pari

Auto BEV più fotovoltaico integrato (tecnicamente Vehicle Integrated Photovoltaics o VIPV): molti costruttori danno l’opzione del tetto con pannelli solari. Altre sono già state progettate per offrire la massima superficie fotovoltaica, quindi si potrebbero definire “native fotovoltaiche”. E’ il caso del veicolo biposto Aptera, dell’olandese Lightyear One e della Sion di Sono Motors. Che vantaggi può dare? E i costi lo giustificano? Prova a spiegarcelo il professor Alessandro Abbotto.

Di Alessandro Abbotto∗

Negli ultimi 20 anni il costo dei pannelli fotovoltaici è letteralmente crollato, passando da 5 $/W del 2000 a meno di 0,4 $/W del 2020 (meno 90%). Nello stesso periodo sono aumentate le efficienze di conversione dell’energia solare. I recenti pannelli della SunPower per edilizia privata offrono quasi il 23% di efficienza, contro il 15% di alcuni anni fa. Questi progressi non solo hanno permesso un forte sviluppo degli impianti fotovoltaici nel mondo (la potenza installata è cresciuta di circa 20 volte negli ultimi 10 anni, più di qualsiasi altra tecnologia energetica) ma anche aperto la strada a nuove applicazioni. Tra queste sta emergendo il cosiddetto Vehicle Integrated Photovoltaics (o VIPV), ovvero l’utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati nelle automobili e altri mezzi di trasporto (ad esempio, furgoni e camion). A che punto è la tecnologia e quali sono le

prospettive?

Già oggi alcuni modelli di automobili elettriche e ibride offrono, di serie o come optional, la

possibilità di montare un tetto fotovoltaico per assistere i sistemi elettrici di bordo, con l’elettricità generata che viene conservata sia nella piccola batteria di avviamento che in quella principale ad alto voltaggio. Tra queste la Hyundai Ioniq 5 e, solo in alcuni mercati, la Toyota Prius Prime. La Hyundai afferma che i pannelli fotovoltaici possono fornire energia sufficiente per circa 2.000 km/anno in zone con elevata irradiazione solare, come Spagna e Italia.

Duemila km in più all’anno, gratis

In realtà non si tratta di una novità assoluta. Già negli anni Novanta il gruppo Volkswagen offriva un tetto fotovoltaico per alcuni modelli (Audi A4, A6, A8; Volkswagen Tuareg e Passat). Negli stessi anni anche Mercedes (classe E) offriva sistemi commerciali. Più recentemente, nel 2014, la Nissan Leaf. In passato, però, le potenze in gioco erano basse e i costi elevati.

Per capire le potenzialità della tecnologia VIPV proviamo a fare due conti. Cominciamo dalla superficie disponibile sul tetto. Due tra i modelli di fascia media più venduti al momento in Italia, Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3, hanno rispettivamente una superficie disponibile di 2,5 e 2 metri quadrati.

Poi la potenza del pannello fotovoltaico. Attualmente i pannelli curvi o flessibili più efficienti, che si possono adattare alla superficie del tetto di una autovettura, hanno una potenza tra 150 e 200 W per metro quadrato. Un pannello da 200 W/m2 consentirebbe di sviluppare una potenza complessiva rispettivamente di 0,5 e 0,4 kW sulla Model 3 e sulla ID.3.

Da Roma a Catania, quanto rende un pannello

Il Photovoltaic Geographical Information System, della Commissione Europea, calcola per la zona di Roma, con una perdita del 27% (perdite di sistema e altre perdite), una produzione annuale di 1400 kWh per ogni kW di potenza. Quindi per le due vetture considerate (Model 3 e ID.3) avremo rispettivamente una generazione annuale di energia di 700 e 560 kWh. Ipotizzando che tutta l’energia fotovoltaica prodotta venga utilizzata per il movimento e considerando un consumo medio di 15 kWh/100 km, avremo rispettivamente un’autonomia “solare” di circa 4700 e 3700 km/anno per Model 3 e ID.3.

È chiaro che si tratta di una situazione ideale. L’energia generata sarà significativamente inferiore poiché dipende dall’angolo di irradiazione (non sempre ottimale), dai parcheggi in zone ombreggiate o al coperto anche nelle ore di sole, dalla curvatura del tetto ecc. Ma è anche vero che a latitudini più vicine all’equatore i dati teorici migliorano. Ad esempio, passando da Roma a Catania la produzione annuale, per la Tesla, aumenta da 700 a 740 kWh/anno e il corrispondente chilometraggio “solare” da 4.700 a quasi 5.000 km all’anno.

Questi sono gli ordini di grandezza in condizioni ottimali. La Hyundai dichiara, come abbiamo visto, 2.000 km/anno. Un recente studio tedesco prevede, per la Germania, un chilometraggio solare tra 2.000 e 3.500 km/anno per i più diffusi modelli elettrici. Valori che cominciano a diventare interessanti e a rappresentare una frazione non trascurabile del chilometraggio complessivo annuale.

Costi e benefici, oggi non non conviene

Per terminare un cenno ai costi. Il pacchetto Re-Charge Pack della Ioniq 5, che comprende oltre al tetto fotovoltaico anche l’interessante sistema Vehicle-To-Load, costa 2.000 euro. Considerando la generazione solare di 2.000 km/anno (equivalente a un consumo di elettricità di 300 kWh) e un costo di 0,35 euro/kWh (grosso modo la media tra costo residenziale e colonnine pubbliche) si calcola un risparmio di circa 100 euro/anno.

L’ammortamento del costo iniziale si otterrebbe così in 20 anni. Quindi al momento, dal punto di vista prettamente economico, una BEV con il tetto fotovoltaico non è ancora conveniente. Ma la ricerca sta facendo passi da gigante, con l’avvento di pannelli di ultima generazione già disponibili in scala di laboratorio, costi sempre più contenuti e prestazioni sempre più vantaggiose. Nel frattempo, forse, viaggiare d’estate in autostrada ricaricandosi con l’energia che ci invia gratuitamente il Sole è una soddisfazione che non ha prezzo.

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca. Autore del libro “Idrogeno, tutti i colori dell’energia”

