L’auto elettrica? E’ la porta per entrare in un altro mondo

Compri l'auto elettrica e ti ritrovi in un altro mondo, fatto di energia più pulita, meno costosa e disponibile anche per il fabbisogno domestico. E' successo a Marco, che ce lo racconta.

di Marco Brivio

Se è vero, e probabilmente in parte lo è, che le BEV hanno principalmente o sostenitori o detrattori, io sono senza dubbio nella prima ed entusiastica schiera, e non solo per la macchina in sé ma per quanto la BEV si è portata appresso con la sua comparsa.

Per spiegare meglio il tutto parto da un recente viaggio fatto con mia moglie ed un amico alla costiera amalfitana, con una Mégane E-Tech optimum charhe 60 kwh, viaggio durante il quale abbiamo percorso circa 2300 km, consumato 360 kw, speso 260 euro e gestito svariate ricariche in modo assolutamente dignitoso.

I viaggi fuori porta costano cari, ma ne ho fatti solo due in un anno. E quando ricarico a casa….

Questa è stata la seconda gita “fuori porta” intrapresa da quanto abbiamo la macchina -inizio luglio 2023- e si aggiunge a quella fatta in Toscana nel dicembre scorso, dove io e mia moglie abbiamo percorso poco più di 1100 km, consumato 160 kw e speso 120 euro.

Quindi in totale sono circa 3400 km percorsi con una spesa di circa 380 euro, per cui, conti alla mano, è vero quello che si dice: le ricariche autostradali sono care e viaggiare in elettrico non è poi così vantaggioso rispetto ad utilizzare combustibili fossili.

Però bisogna precisare tre cose:

– la prima è che non di solo pane vive l’uomo, ma anche di CO2 e polveri sottili;

– la seconda è che io alle colonnine, ultrarapide e non, ho sempre ricaricato con l’App di Nextcharge, senza mai utilizzare alcun abbonamento, che pure mi avrebbe consentito un modesto risparmio.

– E terza cosa da ricordare, che è la più importante, è che da quando abbiamo la Mégane, luglio 2023 per chi l’avesse dimenticato, noi abbiamo percorso 13500 km e i due viaggi in questione sono state le uniche due occasioni in cui abbiamo utilizzato le colonnine, ma per il resto gli altri 10.000 km sono state fatti ricaricando da casa.

Il mio lungo addio ai fossili: auto-fotovoltaico-accumulo-pompa di calore

Casa dove noi avevamo già un impianto fotovoltaico da 3 kwh che, fatti due conti con un installatore, abbiamo raddoppiato e integrato con un accumulo da 15 kwh.

Quindi ora se io ricarico la BEV da casa, mentre c’è il sole e con l’accumulo pieno a metà -cosa in tutta onestà non sempre possibile ma che rappresenta quasi la regola da Aprile a Settembre- succede quello che è illustrato nello schema allegato: dei 4,5 kw richiesti dalla ricarica circa 3,6 arrivano dal fotovoltaico, circa uno dall’accumulo e solo 0,007 dalla rete.

Il che in soldoni spicci significa che se io, in condizioni analoghe, devo ricaricare mezza batteria, 30 kw, ai costi del mio contratto con Enel Energia, l’esborso per i kw che prendo dalla rete è pari a

0,4 x 0,007 x 30 = 0,084 euro.

E se qualcuno avesse ancora dei dubbi basta guardare gli importi delle bollette dell’Enel.

Ma non senza avere detto prima due parole sull’ultima cosa che la BEV si è portata appresso: visto che dopo in raddoppio del fotovoltaico e l’aggiunta dell’accumulo ci avevano detto che di energia ne avremmo avuta a sufficienza, e visto pure che la nostra caldaia sfiorava i 25 anni di onorato servizio, ci è stato proposto di installare una pompa di calore, un piano ad induzione e di fare a meno del gas.

Il risultato? Bolletta zero e 1.100 euro in più in tasca in un anno

Il risultato lo si legge nelle bollette: a tutt’oggi -fine aprile 24- dalla consegna della BEV -inizio luglio 2023- la spesa totale per l’energia elettrica è stata di 1260 euro, ma sempre dal luglio 2023, abbiamo avuto bonifici dal GSE per un totale di 2320 euro.

Il che significa paradossalmente, che è come se ci fossimo trovati in tasca circa 1100 euro, dopo avere avuto gratuitamente acqua calda per riscaldamento e sanitari, dopo avere cucinato e caricato la macchina.

Certo, la nostra è una condizione particolare e per certi versi sicuramente privilegiata: abbiamo certamente dovuto impegnare dei soldi, ma con gli sgravi fiscali previsti -dal 50 al 65%- e con il risparmio sulle bollette dell’energia i soldi spesi si sono rivelati un investimento più che vantaggioso.

Certo non tutti possono fare quello che abbiamo fatto noi, ma il numero delle famiglie che potrebbe farlo a parer mio non è indifferente, e poi non è detto che così facendo si riesca a fare qualcosa per questo nostro disastrato pianeta.

Di problemi sicuramente ci sono e delle criticità esistono, ma il campo largo dei detrattori, che va da Rampini al Generale Vannacci, si attacca a delle cose banali e spesse volte risibili.

Io, conti alla mano, della BEV non posso che essere uno strenuo sostenitore.

