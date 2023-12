L’auto del futuro? Un trionfo di Intelligenza Artificiale

Enzo, il mitico bastian contrario del nostro blog, condensa in questo articolo le sue idee (o i suoi sogni?) sull’auto del futuro, che, ipotizza, sarà il trionfo dell’Intelligenza Artificiale. L’IA rivoluzionerà il modo di produrla e di utilizzarla. Come Jeremy Rifkin nel libro che lo rese famoso nel 1995, “La Fine del Lavoro”, Enzo immagina fabbriche senza operai e veicoli senza piloti che dialogano con i passeggeri. Trent’anni dopo le profezie di Rifkin non si sono realizzate: il lavoro è cambiato ma non è finito. Secondo noi le profezie di Enzo non avranno sorte migliore. Tuttavia lo ringraziamo per averle condivise con la nostra community. Il dibattito è aperto.

di Enzo Dell’Aquila

Agli albori dell’avvento dell’auto elettrica cercai di immaginarne l’evoluzione: autonomia più elevata, velocità di ricarica in grado di competere con i rifornimenti delle auto tradizionali e un piacere di guida sportivo basato sulla reintroduzione di cambio e sound, simulati o non.

A piccoli passi il futuro sta già arrivando

Adesso questa innovazione non fa più notizia: solo qualche giorno fa è stata annunciata la Zeekr 007 da 870 km di autonomia nel ciclo CLTC (con batteria da 100 kWh). CATL ha presentato una nuova piattaforma CIIC capace di garantire 1000 km di autonomia e ricarica di 300 km in 5 minuti (discorso colonnine a parte). Stellantis e ora anche MG sperimentano il battery swap mentre diversi produttori (Toyota, Hyundai, Kia, Dodge, Abarth, Maserati e pure VW con la id2all GTI) si cimentano nell’introduzione di sound e/o marce sull’auto elettrica per renderla emozionante e godibile durante un uso più sportivo (che questo sia virtuale o reale è un dettaglio sul quale sorvolo).

Queste innovazioni non saranno per tutti, almeno inizialmente, e saranno limitate ad alcuni modelli per chi ha particolari esigenze. Ma la strada è tracciata tanto da diventare una solida realtà che si andrà affermando nei prossimi anni. Auto così quasi non fanno più notizia.

Partendo da questa premessa, sono qui a chiedermi qual è la next big thing , la prossima innovazione vera che vedremo nel mondo dell’auto, dove per innovazione intendo qualcosa che non abbiamo ancora mai visto fino ad oggi abbinato all’automotive. E credo che sarà l’Intelligenza Artificiale.

Mercedes ce ne dà un assaggio con l’integrazione di ChatGPT nelle sua interfaccia utente. Sappiamo già che ChatGPT è in grado adesso di riconoscere domande vocali e fornire risposte vocali, quindi l’interazione tra l’IA e il guidatore non comporterà distrazioni alla guida. Inoltre è facile immaginare l’utilizzo dell’IA per migliorare tutti i software presenti a bordo , dal navigatore (e relative ricariche) al controllo elettronico di stabilità, agli adas, ai consumi.

E dopo, cosa verrà dopo? Se avete avuto occasione di guardare il video di anteprima di Gemini, l’Intelligenza Artificiale di Google, avrete notato che si concentrerà sul riconoscimento visivo, ovvero la IA interpreta la realtà che osserva tramite una webcam. Questo andrà ulteriormente a far evolvere le sue funzionalità, potendo interagire meglio con gli occupanti del veicolo (ad esempio regolando automaticamente le impostazioni secondo le preferenze di ognuno, semplicemente riconoscendoci dal volto) e comprendendo meglio la realtà che ci circonda (ostacoli e pericoli sulla strada).

E dopo, cosa verrà dopo? Di recente hanno introdottoin un robot umanoide [ https://www.redhotcyber.com/ post/gpt-4-e-stato-inserito- allinterno-di-un-robot- umanoide-senza-gambe-alter3- riproduce-espressioni- facciali-realistiche/ ],, che ci fa immaginare un futuro diper i compiti più disparati. Ed è proprio Elon Musk che, oltre a Tesla, è a lavoro sia su una sua IA,, sia sui Teslabot (Optimus Gen 2) che diventano via via sempre più abili e versatili [ https://www.youtube.com/watch? v=fPeGPf7jvEQ ], in grado di replicare i movimenti di un essere umano, con una discreta forza pur avendo una elevata sensibilità anche nel maneggiare le uova.

E’ possibile dunque che, presto o tardi, i teslaBot Optimus, magari potenziati dall’Intelligenza Artificiale di Grok, possano essere utilizzati per fabbricare le Tesla del futuro.

Musk di recente ha dichiarato che la linea di produzione della baby Tesla sarà superiore a quella dei concorrenti globali. L’auto da 25000 euro sarà prodotta anche in Germania oltre che a Shanghai. E ha detto, cito: “penso che la rivoluzione nella produzione che sarà rappresentata da quell’auto lascerà a bocca aperta le persone. Non assomiglia a nessuna linea di produzione automobilistica mai vista prima”.

Potrebbe dunque significare che nella produzione saranno già coinvolti, del tutto o in parte, gli Optimus Gen 2 (magari una versione modificata ad-hoc) al posto dei lavoratori in carne e ossa? In effetti questo consentirebbe di tenere i prezzi di produzione bassi (un Teslabot costa meno di 20000 dollari) anche con una produzione in Germania. E consentirebbe una velocità di produzione e assemblaggio superiore a qualunque altra linea di produzione. Senza considerare che un TeslaBot lavora h24, 365 giorni l’anno e non aderisce ai sindacati tanto odiati da Musk, oltre che risolvere i problemi di allineamento e qualità in fase di produzione.

Dopotutto il lavoro ripetitivo di una IA in una linea di assemblaggio è più semplice di una IA generativa che deve essere “tuttologa” e capace di rispondere agli stimoli più disparati.

E dopo, cosa verrà dopo? Io qualche idea ce l’ho ma la tengo nel cassetto. L’IA è stata appena introdotta, è iniziata una nuova era in cui l’Intelligenza artificiale è destinata a soppiantarci un po’ alla volta in tante attività. In quanti anni non è dato saperlo ma lo sviluppo avviene con una velocità esponenziale difficile da calcolare. Esistono già studi che analizzano le professioni a rischio nel breve e medio periodo (e non sono solo operai, si parla anche di avvocati, analisti finanziari, giornalisti).