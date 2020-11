L’appello di Be Charge ai piccoli Comuni: “Avanti, c’è posto”

Appello di Be Charge agli 8 mila Comuni italiani: fatevi avanti e contattateci, siamo pronti ad installare stazioni di ricarica in ogni territorio. Il charger operator secondo solo a Enel X in Italia ha fatto di più: ha predisposto una pagina del suo sito per raccogliere le adesioni delle amministrazioni che accoglieranno il suo appello.

Ne ha palato ieri Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge, durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo con il comune di Grosseto, in base al quale saranno installati 50 punti di ricarica nella città toscana e dintorni.

A Grosseto 25 stazioni e 50 punti di ricarica

Be Charge ha in programa una copertura capillare di tutta la Penisola (leggi qui), con 30 mila punti di ricarica attivi nei prossimi due o tre anni. Al momento sono 6 mila, fra già attivi e in costruzione, e già coprono tutte le regioni italiane. In questo ambito, ha spiegato Colicchio, la Toscana rappresenta un’area strategica. Sia per l’intenso afflusso turistico, sia per il ruolo di cerniera fra Nord e Sud Italia negli spostamenti a lungo raggio.

In particolare a Grosseto la rete comprenderà 25 stazioni, due delle quali Fast Charge a 100 kW. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Simona Petrucci, hanno spiegato che questa importante e capillare infrastruttura di ricarica sarà realizzata “in tempi brevi e senza il ricorso a fondi pubblici“.

La procedura negoziata sblocca-colonnine

Tutto ciò è possibile grazie ad una procedura negoziata che ha ridotto i tempi e facilitato i percorsi burocratico amministrativi.

Col suo appello Be Charge invita altre aministrazioni, soprattutto quelle dei comuni più piccoli, a seguire l’esempio di Grosseto e quello di molte altre importanti città italiane. Fra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Rimini, Parma, Pesaro e Pescara. A queste si aggiungono centri più piccoli, consorzi di Comuni, e realtà locali. Per esempio le multiutility Ascotrade (Veneto) e CVA (Valle d’Aosta) e partner privati come E-Vai in Lombardia, e Sicily by Car in Silicia.

