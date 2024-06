L’Antitrust multa Dr Automobiles: “Auto cinesi spacciate per italiane”

L’Antitrust ha multato per 6 milioni di euro DR Automobiles per non aver adeguatamente informato i clienti che si tratta di auto prodotte in Cina “salvo marginali interventi di rifinitura e di completamento“. L’azienda molisana si difende e farà ricorso.

Una decisione che non mancherà di far discutere. Con quali motivazioni l’Autorità garante per la concorrenza, ha deciso di multare l’azienda molisana pioniera dell’auto elettrica in Italia, assieme alla sua controllata DR Service & Parts?

Secondo l’Antitrust le due società sanzionate avrebbero “attuato pratiche commerciali scorrette“, coincise con un aumento delle vendite dei marchi DR e Evo sul mercato italiano.

Entrando nel dettaglio del dispositivo si legge: “Nelle comunicazioni commerciali Dr Automobiles ha indicato in modo ingannevole l’Italia anziché la Cina come luogo di produzione delle vetture commercializzate con i marchi Dr ed Evo“”.

L’Antirust punta il dito sull’assistenza

Per l’Antitrust ciò non sarebbe ovviamente corretto. E sottolinea come la produzione delle auto sia fatta in Asia “salvo marginali interventi di rifinitura e di completamento“.

Per quanto riguarda DR Service & Parts e DR Automobiles sono accusate di non essere state in grado di fornire “un adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e neppure una corretta assistenza post-vendita“.

Conclusione: “Questa pratica può ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, compreso il diritto di ottenere la riparazione dell’automobile e un’adeguata assistenza post-vendita, anche nell’ambito della garanzia legale di conformità del prodotto acquistato“.

Ora la società avrà 60 giorni, dalla notifica del provvedimento, per comunicare all’Antitrust “le iniziative intraprese per far cessare queste condotte illecite“.

Immediata la replica da parte di DR Automobiles, che annuncia di voler fare ricorso contro la decisione Antitrust: “La delocalizzazione in Estremo Oriente di parte della produzione delle autovetture (pratica comune nel settore automotive) commercializzate da Dr Automobiles Group non è mai stata celata al pubblico, come testimoniato da numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, nonché dalle informazioni divulgate attraverso i canali ufficiali web e social del gruppo“.

Il fondatore Di Risio contrattacca: “Incredibile, contestiamo in toto il provvedimento”

La casa automobilistica fondata da Massimo Di Risio che ne è tutt’ora presidente replica sostenendo che “le campagne advertising non hanno mai inteso pubblicizzare una pretesa integrale fabbricazione delle autovetture in Italia, quanto sottolineare il forte legame del gruppo automobilistico con il nostro Paese e la regione Molise sotto il profilo proprietario e storico”.

La nota si conclude difendendo il valore aggiunto delle attività che si svolgono in Italia ed evidenziando “le importanti fasi che si svolgono nell’HQ di Macchia d’Isernia in termini di ricerca e sviluppo, design, progettazione, aggiunta di funzionalità, rifinitura e completamento delle autovetture commercializzate. Tutti aspetti che non sono stati adeguatamente valorizzati dal provvedimento dell’Agcm“.

Lapidario il commento del fondatore e presidente Massimo Di Risio: “Incredibile!!! Contestiamo in toto il provvedimento dell’AGCM che ci accingiamo ad impugnare, fiduciosi di un totale ribaltamento. L’azienda è solida ed in grado di sostenere anche una eventuale, quanto improbabile, conferma della sanzione. Continuiamo a correre, così come siamo abituati a fare“.

