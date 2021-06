L’antico gozzo di Monopoli in elettrico, il retrofit che funziona

Il gozzo storico si converte all’elettrico. Succede a Monopoli, in Puglia, dove l’azienda AS Labruna ha equipaggiato la barca tradizionale da pesca con un motore elettrico.

Un buon risultato per questo varo visto che alla E-regatta di Venezia si è aggiudicata il terzo posto in una gara con altre 21 barche elettriche.

Nella nautica il retrofit è semplice

Questa nuovo retrofit conferma come sia facile la conversione elettrica nella nautica, al contrario del ritardo su strada dove sulle 2 ruote manca pure una norma (leggi qui), con innumerevoli benefici. La trasformazione permette di conservare la memoria storica del patrimonio navale italiano e rispettare le norme sulla decarbonizzazione future e quelle presenti. Per attraversare, infatti, le aree marine protette è obbligatorio il motore elettrico.

Motore da 4,3 kW per la barca da pesca

Abbiamo chiesto all’armatore Massimo Labruna gli elementi tecnici della barca: “La potenza del motore è 4,3 kW equivalente a 6 CV a 1350 RPM, pesa 18 Kg mentre arriva a 24 kg la batteria agli ioni di litio con una capacità da 2.5 kWh, 50 V, 50 A“. Parliamo di un fuoribordo E-Vision Edyn 0408 completo di batteria e carica batteria venduto a 4.300 euro + IVA. Una sinergia italo-slovena (leggi qui).

Visti i dati tecnici sulla propulsione andiamo a vedere con l’ingegnere lo scafo: “L’imbarcazione in se è un altro pezzo di storia – spiega Labruna – perché stata prodotta nello storico cantiere Lafronza. In questo modo passato e futuro, esperienza e innovazione, possono contribuire allo sforzo verso la salvaguardia del nostro pianeta“.

Primo e-porto adriatico con rinnovabili

A Monopoli hanno festeggiato il buon risultato, ma soprattutto stanno progettando il futuro: “L’idea – sottolinea l’amministratore di AS Labruna – è quella di portare la Puglia, Monopoli in particolare, come modello di riferimento e costituire nel nostro porto storico, il primo e-porto sull’Adriatico, con pannelli solari per la ricarica ecologica dei motori elettrici. Puntiamo sull’energia pulita“.

Il progetto del Gozzo vede insieme il cantiere Lafronza e l’’Associazione Sole Nascente che ogni anno a Monopoli organizza la manifestazione “Gozzovigliando”.

