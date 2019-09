La Zoe da 395 km a listino: parte da 34.100€

La Zoe da 395 km di autonomia ha un listino che parte da da 34.100 euro. Ma la prima versione ad essere disponibile, la 1st edition, super-accessoriata e con motore da 100 cavalli, costa 39.500 euro.

I prezzi li ha comunicati Renault Italia (qui le schede). Le caratteristiche principali della nuova versione dell’elettrica più venduta in Italia erano noti già da alcune settimane. Mancava appunto il listino, per confrontare la nuova offerta della Zoe con una concorrenza sempre più agguerrita.

VERSIONE MOTORIZZAZIONE batteria a noleggio chiavi in mano * batteria in proprietà chiavi in mano * LIFE R110 (80 kW) 25.900 € 34.100 € ZEN R110 (80 kW) 27.100 € 35.300 € R135 (100 kW) 27.700 € 35.900 € INTENS R135 (100 kW) 29.300 € 37.500 € EDITION ONE R135 (100 kW) 31.300 € 39.500 €

* IVA e messa su strada incluse

E diciamo subito che i prezzi, soprattutto nella versione d’attacco Life (con motore da 80 cavalli) sono competitivi. Non esiste nel mercato italiano un’auto che possa dichiarare quasi 400 km di autonomia (nel ciclo WLTP) a meno di 35 mila euro. Chiavi in mano. E questo dovrebbe consentire alla Zoe di consolidare il suo primato di auto elettrica più venduta in Italia. Nei primi 8 mesi del 2019 ne sono state vendute 1.657.

C’è sempre la batterie a noleggio

La Renault, comunque, ha mantenuto anche la formula delle batterie a noleggio, per rendere meno oneroso l’esborso iniziale. E ha aggiornato anche per la versione con autonomia estesa il costo del canone mensile. Eccolo:

Chilometraggio annuo Canone mensile (IVA inclusa, assistenza inclusa) 7.500 km 74 € 10.000 km 84 € 12.500 km 94 € 15.000 km 104 € 17.500 km 114 € Chilometraggio illimitato 124 €

Ovviamente ai casi citati sopra vanno dedotti gli incentivi nazionali e regionali. L’ecobonus governativo è di 4 mila euro, ma sale a 6 mila in caso di rottamazione. Gli incentivi regionali, invece, variano da zona a zona. E la Renault nel suo comunicato cita il caso limite della Lombardia: “In Lombardia una recente delibera della Regione ha introdotto contributi all’acquisto di veicoli elettrici pari a 8.000€2, cumulabili con gli incentivi nazionali. Nuova Renault ZOE Life R110 Flex potrà così essere accessibile a partire da 11.900€ (escluso canone noleggio batteria)”. A questo importo potranno essere sottratti i vantaggi Renault disponibili in Concessionaria, sotto forma di sconti e promozioni temporanee.

Un confronto con Peugeot e Volkswagen

Diciamo subito che la Renault mette in campo tutto il vantaggio tipico di chi ci ha creduto per primo. Essere partiti in anticipo con l’elettrico, quasi come Tesla, ha consentito alla Casa francese di acquisire un know-how che si vede tutto in questa macchina.

Nell’ingombro di sempre, adesso sta un pacco batterie che è salito a 52 kWh, con un’omologazione WLTP a 395 km. Diciamo che su strada almeno 350 km, guidando con giudizio, sono assicurati. E qui ci sta un primo confronto con la concorrenza. La Peugeot e-208, secondo lo stesso standard, con batterie da 50 kWh non va oltre i 340 km di autonomia (guarda l’articolo). Con un consumo medio di un kWh ogni 6,8 km, contro i 7,59 km della Zoe. La nuovissima Volkswagen ID.3 (un po’ più grande e pesante, per la verità) con batterie da 58 kW dichiara 420 km, che equivale a 7,24 km/kWh. Il prezzo del kWh, lo ricordiamo ancora una volta, è di 20-22 centesimi se ricarichiamo lentamente a casa, fino ai 50 centesimi di alcune ricariche super-veloci.

Adesso è una prima macchina

Morale della favola: in un’auto di poco più di 4 metri (4,08 per la precisione), la Renault è riuscita a concentrare un pacco-batterie decisamente efficiente. In grado di fare della Zoe una prima macchina, utilizzabile anche per spostamenti medio-lunghi, non solo in città e dintorni. Con un’ottimo assetto aerodinamico, nonostante i 12 moduli con 192 celle complessive pesino 326 kg.

In quanto ricarica, a casa e nelle colonnine

Come dicevamo, ora la Zoe da 395 km può ricaricare fino a 50 kW in corrente continua con le colonnine super-veloci. Come le Eva+ dell’Enel. Ma non tutta la ricarica avviene a questa potenza e si calcola che per andare da 0 all’80% occorra un’ora e 10 minuti. Con un calo significativo per arrivare poi al 100%. I rifornimenti a corrente alternata, ovviamente, hanno tempi più lunghi, comunque legati alle potenze erogate.

– 3 ore con 22 kW, 32 A trifase, ovvero nelle colonnine pubbliche attualmente più diffuse

– 6 ore con 11 kW, 16 A trifase

– 9 ore e 25 minuti con 7,4 kW 32A monofase.

– 16 ore e 10 minuti a 3,7 kW 16A monofase (caricatore esterno in dotazione)

– 34 ore a 2,3 kW 10A monofase. Questa è la potenza di solito erogata dalla spina di casa, senza che il nostro impianto sia stato oggetto di incrementi di potenza. In garage, quindi, possiamo fare dei rabbocchi, sapendo che ogni ora immettiamo l’energia necessaria per fare 18 km. Poco? In una notte, con una decina di ore, questi km possono diventare 180. E comunque è consigliabile, anche per sicurezza, montare una wall-box e aumentare la potenza a 7 kW.

Arriva a 135 Cv e si guida con un piede solo

Con il nuovo pacco-batterie, la Renault ha reso disponibile anche un motore più potente, da 100 kW (135 cavalli). A listino c’è ancora, meno costoso, il motore che equipaggia già oggi la Zoe con batterie da 41 kW, che ha una potenza massima di 80 kW (110 cavalli).

Ovviamente è stata rivista la plancia, che adesso presenta al centro l’ormai irrinunciabile schermo touch da 7 o 9,3 pollici. E cambia lo stile di guida. È stato introdotto un comodissimo B Mode, selezionando il quale di fatto non si usa più il pedale del freno. Se non per le manovre d’emergenza. Decelerando, l’auto rallenta da sola, una modalità che finora era disponibile soprattutto su vetture elettriche più costose. Ora la nuova Zoe accelera da 0 a 100 in meno di 10 secondi e ha una velocità di punta di 140 km/h.

— Qui altre info su la Zoe da 395 km , dal sito “Global Media” della Renault (in inglese) —