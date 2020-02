La VW ID.3 Pure, la meno cara, ordinabile da aprile

La VW ID.3 Pure, la versione meno cara della nuova elettrica della Casa tedesca, sarà ordinabile da aprile. Costerà meno di 30 mila euro: con gli incentivi si scende quindi a circa 26 mila (24 mila con rottamazione).

La VW ID.3 Pure a 30 mila euro con 330 km di autonomia

È un decollo lento quello dell’auto che, nei piani della Volkswagen, dovrebbe essere un best seller pari solo a icone come il Maggiolino e la Golf. La pre-produzione è iniziata già nel luglio scorso. A settembre sono state poi aperte le prenotazioni della versione di lancio, la Pro Power 1st Edition, al prezzo di circa 40 mila euro. Con 30 mila pezzi subito esauriti. Poi c’è stato un rallentamento, dovuto ai problemi di software nelle prime 20 mila auto prodotte. Ora pare proprio che ci siamo e si stanno per aprire le prenotazioni di tutte e quattro le versioni della ID.3.

Si potrà scegliere tra tre diversi pacchi-batterie, con relative autonomie. E tra queste ci sarà la versione meno costosa, la Pure appunto, con batterie da 48 kWh di capacità e circa 330 km di autonomia dichiarata. Diciamo sui 300 km reali (un po’ meno in autostrada), se vi bastano….La versione entry- level avrà un motore da 92 kW di potenza (126 cavalli), ma sarà disponibile anche con un propulsore più potente, da 110 kW, a un prezzo leggermente superiore.

Un confronto con Peugeot e Opel, più piccole ma…

La VW ID.3 Pure, l’entry level, arriva sul mercato in concorrenza (per prezzo e autonomia) con due modelli di dimensioni inferiori, la Peugeot e-208 e la Corsa-e. Entrambe hanno 50 kWh di batterie, contro i 48 della ID.3 Pure, con autonomia rispettivamente di 330 e 350 km. I prezzi partono da 33.400 euro per la Peugeot e da 30.800 per la Opel.

Ma mentre queste due auto (entrambe le marche fanno parte del Gruppo PSA) sono versioni elettriche di modelli disponibili anche a benzina e gasolio, la ID.3 nasce solo per l’elettrico. E avrà una vera gamma all’interno della quale scegliere. Con una versione intermedia da 62 kWh (420 km di autonomia) e una, la top di gamma, con 82 kWh (550 km).

“Un’auto attorno alla batteria”

Chi volesse saperne di più sul come nasce la prima Volkswagen concepita solo per l’elettrico trova indicazioni preziose nelle interviste ai progettisti sul sito media della Casa. “Fin dall’inizio ci siamo resi conto che il pacco-batterie compatto integrato nel pianale, nella piattaforma MEB, forma il cuore dell’auto“, spiega Norman Tenneberg, capo del dipartimento High Voltage Battery Housing. “E così, per la prima volta, abbiamo sviluppato l’auto attorno alla batteria”. Si trattava di lavorare su tre aspetti: ottimizzare la resa e l’autonomia, lo spazio disponibile e la piacevolezza di guida2. Chiedendosi, anzitutto, come proteggere le celle delle batterie in caso di incidente: “Abbiamo creato una protezione in alluminio sotto alla batteria, l’ideale anche il peso e per la penetrazione aerodinamica. Non l’avevamo mai fatto in Volkswagen”.