La Volkswagen promette: presto auto con autonomia 700 km

La Volkswagen promette di alzare l’asticella di autonomia e potenza di ricarica. E In arrivo auto da 700 km di range e 200 kW di potenza di ricarica.

La Volkswagen promette anche più velocità di ricarica e accelerazione

La prima fase dell’offensiva contro Tesla non sta dando i frutti sperati, come confermano anche i risultati di vendita del primo trimestre 2022. Quello che doveva essere l’anno della svolta, sta coincidendo con un dominio ancora più netto della marca di Elon Musk. E a Wolfsburg stanno correndo ai ripari. Annunciando che presto arriveranno modelli con circa 200 km in più di autonomia (nelle versioni top) e con velocità di ricarica che passa (nei picchi) da 125 a 200 kW. Significa rifornire nelle HPC (in Italia ancora pochino) in mezz’ora anche i modelli con 77 kWh di batteria. E cambiano anche le prestazioni in accelerazione, il punto forte delle elettriche: 5 secondi e mezzo nello 0-100 km/h, nelle auto più performanti. Tutto nasce da un migliore sfruttamento della piattaforma MEB, la base tecnica delle Volkswagen elettriche. Dopo una prima fase molto prudenziale, in una prateria sconosciuta come l’elettrico, a Wolfsburg hanno deciso di dare fondo a tutte le potenzialità della MEB. Facendo tesoro degli errori di questi anni.

La Tesla Model 3 è già oltre i 600 km di percorrenza

Certo, colpisce il fatto che si parli apertamente di modelli ben più performanti (sotto tutti gli aspetti) in arrivo, non invogliando certo ad acquistare quel che è in vendita oggi. Ma evidentemente c’è la necessità di far sapere, dentro e fuori l’azienda, che la guerra è solo all’inizio e che in casa ci sono tutte le munizioni che servono per vincerla. Al momento solo tre modelli targati Volkswagen superano i 500 km di autonomia (standard WLTP), tutti con batteria da 77 kWh. Sono la ID.3 Pro S (544 km), la ID.4 Pro Performance (520) e la ID.5 Pro Performance (520). Guardando le altre marche del gruppo, Audi e Skoda, la musica non cambia di molto. La Tesla Model 3, invece, con una batteria di poco più capace (79 kW), arriva già a 602 km, per di più con un’auto decisamente più performante (3,3″ nello 0-100 km/h…).

