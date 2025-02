La versione di IPlanet: elettroni o benzina, sempre “pieno” è

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La filosofia di IPlanet, new entry della ricarica pubblica ad alta potenza, nelle parole di Federico Caleno, da maggio scorso Chief Operation Officer dell’azienda nata come costola “elettrica” del Gruppo Api. In sintesi estrema? In tutte le stazioni un pieno in 15 minuti al massimo, procedure di attivazione e pagamento semplificate, tariffe parametrate al ritorno dell’importante investimento, un’esperienza di ricarica nei viaggi a lungo raggio il più possibile vicina a quella del tradizionale “pieno” di benzina.

Rispondendo alle 5 domande 5 (che in questo caso sono diventate eccezionalmente sei), della nostra rubrica di video interviste flash “Fuoco Amico”, Caleno ci dà innanzitutto i numeri aggiornati del progetto IPlanet.

In un anno o poco più sono già state installate e attivate 41 stazioni di ricarica, tutte ubicate nelle stazioni di rifornimento carburante a marchio IP. Il numero salirà a 300 entro il prossimo anno e a 500 entro il 2032, elettrificando così oltre il 10% della rete carburanti a marchio IP, la più capillare in Italia con oltre 4.500 distributori su tutto il territorio, Sicilia esclusa.

I siti da elettrificare sono individuati con criteri rigorosi, in funzione di ricariche ultraveloci e ad alta potenza, fra 150 e 400 kW, su tratte a lunga percorrenza e alto traffico. Replicando così abitudini e punti di riferimento ben noti ai possessori di auto termiche. Molti cantieri sono già ultimati, ma le procedure di deployment e allaccio, particolarmente complesse per i collegamenti alla rete a media tensione, rallentano in molti casi l’attivazione e l’apertura al pubblico.

“Per ogni impianto un investimento da mezzo milione di euro, e il kWh ci costa il 50% della tariffa. E’ molto difficile ridurre i prezzi”

Ogni impianto di ricarica comporta investimenti nell’infrastruttura per circa mezzo milione di euro. Rientrare in tempi compatibili con la sostenibilità economica del servizio è l’obiettivo che IPlanet si è data fissando le tariffe. Tariffe che potranno scendere solo quando crescerà, con l’aumento dei veicoli elettrici circolanti, anche il tasso di utilizzo delle stazioni di ricarica.

Infatti, spiega Caleno, il 50% circa del costo a kWh per l’operatore della ricarica riguarda al momento l’approvvigionamento di energia. E’ fissato da una tariffa non agevolata per la media tensione, su cui incide pesantemente l’impiego di potenza, che deve essere molto alto, anche se i prelievi reali quotidiani sono ancora scarsi.

«E’ una cane che si morde la coda – commenta Caleno -: le tariffe sono alte a causa dei bassi consumi; ma i consumi sono bassi anche perché tariffe “salate” scoraggiano la diffusione dei veicoli elettrici». L’autoproduzione di energia con impianti fotovoltaici installati in tutte le stazioni di servizio è una delle soluzioni che IPlanet mette in campo per mitigare questo effetto perverso.

Come spiega Caleno, però, i 40-50 kW di fotovoltaico mediamente installati in una stazione di servizio incidono solo marginalmente a coprire richieste di potenza istantanea fino a 400 kW. «La nostra strategia – aggiunge il manager – è dotare ogni stazione di impianti di accumulo in grado di ridurre la potenza richiesta alla rete»

Tutte le stazioni IPlanet saranno presidiate: un valore aggiunto per dare supporto agli EV driver meno esperti

IPlanet, infine, punta molto sulla semplificazione delle procedure di attivazione e pagamento, per rendere “smart” l’esperienza di ricarica. Una ricorsa importante della rete sarà il presidio di tutte le stazioni, che vedranno la compresenza di pompe carburante tradizionali e ricarica elettrica. «Formeremo il personale perché sia in grado di dare assistenza diretta, supporto, e informazioni anche agli automobilisti elettrici meno esperti. Questo, pensiamo, sarà un valore aggiunto importante per lo sviluppo della nostra rete» promette, salutandoci, Federico Caleno.

