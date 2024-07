La Val d’Orcia in Model 3/ Ricarica in vacanza (2)

La Val d’Orcia in Model 3, partendo dalla provincia di Bergamo. Con il racconto di Francesco riprendiamo la nostra serie: sono i lettori a condividere le loro esperienze. Aveva iniziato Riccardo con il suo viaggio in Sicilia con imprevisto. E a voi com’è andata? Scrivete a info@vaielettrico.it

di Francesco Giossi

“S ono un vostro lettore da qualche mese, da quando sono felice utente di una Tesla Model 3 Highland RWD. Questa versione ha la batteria che mi obbliga a non ricaricarla in FAST oltre l’80% e di ricaricarla almeno una volta la settimana al 100%. Cosa che faccio spesso, ma non mi ammazzo se non ci riesco. Non ho possibilità di ricaricare a casa. Detto questo, vi racconto della mia vacanza in Val d’Orcia “ .

Partenza da Bergamo e prima coda: mia moglie entra in modalità panico

“ Partenza dalla provincia di Bergamo, destinazione Trequanda. Avevo già verificato tragitto, soste, colonnine, gite (e colonnine associabili). La mia idea, Google maps alla mano, è quella di arrivare a Casalecchio (BO), per fermarmi al Tesla SUC del centro commerciale. Stalli Tesla all’ombra, c’è il centro commerciale. Ho pensato: TOP! Va beh… Imposto destinazione sul paddone Tesla, il software mi consiglia di uscire a Modena a cui arriverò col 34%, caricare e ripartire, arrivando a destinazione col 14%. In questi casi, il software non vuole farmi MAI ricaricare all’80%, ma al quantitativo consono per arrivare a destinazione in tranquillità. Passo al Tesla SuperCharger di Dalmine dopo 5Km per il rabbocco all’80% (sono partito con il 74% ed il SUC è di strada). Dopo un’ora circa coda, dopo Brescia Centro. 90 minuti a passo d’uomo per incidente, col software Tesla che mi dice che arriverò col 7% a Modena. Mia moglie entra in modalità panico. La rassicuro: quando ripartiremo, farò in modo di andare più piano, “vedrai che arriviamo tranquilli “.

Prima ricarica al Supercharger di Casalecchio: in 20 minuti all’80%

“ Dopo 90 minuti, si riprende a viaggiare normalmente. Viaggio a 110Km/h, leggermente meno dei 115Km/h a cui viaggio di solito. Dopo poco il software mi dice che arriverò a Modena col 30% (ho consumato sicuramente energia in continue accelerazioni da fermo e climatizzatore a palla). Nei pressi di Modena, sono al 35%. A quel punto, dico a mia moglie che voglio fermarmi a Casalecchio, al centro commerciale, e mi gioco la parola magica: c’è l’Esselunga. Questo la fa ingolosire, anche perché siamo in vacanza in appartamento e dobbiamo fare la spesa si sopravvivenza . Allungo verso Bologna, esco a Casalecchio, faccio tipo 4 Km ed eccomi al centro commerciale. 20 stalli Tesla, ci sono un paio di Tesla in carica. Parcheggio, sono al 27%, metto in carica, andiamo in bagno. Tempo di capire dove siamo, è ora di pranzo, che facciamo? Ci facciamo un’idea di massima sul dove mangiare e nel frattempo mi arriva la notifica di carica completa sullo smartphone. In 20 minuti sono all’80% “ .

La Val d’Orcia in Model 3: dove ho ricaricato, con quali app

“ Ripartiamo e arriviamo a Sinalunga: c’è una ricarica FAST di Ionity al Val di Chiana Village. Carico usando Northe, mi fa spendere quasi 20cent in meno al Kwh rispetto alla app di Ionity, anche questo controllato prima di partire. Riparto e arrivo a Trequanda. Al ritorno, stessa cosa, ricarica Ionity, sosta a Casalecchio, sosta a Dalmine per ricarica fino all’80%. Che dire? Il lungo viaggio (neanche a farlo apposta sono 440km, ovvero il 100% della ricarica Tesla) è stato piacevole e confortevole. Qualche ansia da ricarica in mia moglie quando si viaggiava a passo d’uomo, ma in realtà non è cambiato molto rispetto alla Sportage 1600 Gdi benzina di prima. Ce la prendiamo comoda, non abbiamo fretta di arrivare. Per il resto, in giro per la Val d’Orcia:

– ricarica lenta a Pienza, Eni Plenitude (ricarica con Wroom)

– ricarica lenta a Bagnoregio, Enelx (ricarica con Wroom)

– ricarica lenta a Montalcino, non ricordo l’operatore o la app (ma è Wroom o Northe)

– ricarica Eni Plenitude a Trequanda, mai usata, logisticamente era scomoda per me).

Se abitassi in Val d’Orcia comprerei un’EV? Forse no. E il consiglio finale è: quando si può, ricaricate…

Mai un problema con la ricarica, anzi. Parcheggi sempre liberi, nessun incivile parcheggiato col termico. Tanti stranieri in elettrico, specie a Casalecchio, dove al ritorno i 20 stalli erano tutti occupati (ho atteso 2 minuti per accedere al SUC). Ho avuto un unico problema: un giorno, alla Ionity dei 4 stalli, 2 non funzionavano, 2 erano occupati. Dall’altra parte del parcheggio, scopro colonnine Enel X. Benissimo! Ehh niente, non c’è stato verso di fare partire quelle FAST, con la loro app, Wroom e qualcos’altro (A2A?). Alla fine ho usato quella lenta (una decina di Kwh in un’oretta di sosta). Recap finale. Se abitassi in val d’Orcia, comprerei un auto elettrica? Mah, forse no, non ci sono stalli Tesla nelle vicinanze e ,per me, sono il top per costo e prestazioni. Rifarei il viaggio in elettrico? Sì, decisamente. Quanto ho risparmiato rispetto al benzina? Calcolo spannometrico: con la Sportage benzina 1600 Gdi facevo 100Km con 12,5€. Con la Model 3 faccio 100Km con 7,5€ circa (e non carico mai a casa). Mi costa qualcosina in più usando Ionity, ma siamo nell’ordine di qualche euro. Consigli? In ferie, ricaricare ogni volta che si può, anche perché così facendo, il parcheggio è gratis! “.