La Tv dello scandalo fa “Piazza pulita” dell’auto elettrica

E’ ancora Tv dello scandalo: dopo la discussa (e discutibile) puntata di Presa Diretta, lunedì su Rai 3, è stato Corrado Formigli, ieri sera su La7 di Urbano Cairo, a far “Piazza Pulita” dell’auto elettrica. Peccato che questa lezione di giornalismo spazzatura abbia offuscato le parole dell’ospite, il Ministro Roberto Cingolani, stavolta chiaro nell’esprimere la sua visione di transizione energetica.

Ma veniamo al capitolo auto elettrica, aperto da un astioso pistolotto («devo tenere la mia auto a benzina nascosta in garage perchè ormai che non ha l’auto elettrica è trattato come un criminale» ha detto il conduttore), proseguito con fake news e omissioni, e conculso con l’indebito parallelo fra transizione elettrica e crisi industriale alla toscana GKN.

La Roma – Reggio Calabria…

Il culmine della disinformazione a forte impatto mediatico, però, l’ha toccato il servizio “sul campo”. Il campo prescelto, guarda caso, è il tragitto Roma-Reggio Calabria universalmente noto come il percorso in assoluto meno servito di stazioni di ricarica d’Italia e forse d’Europa. Sarebbe come testare una costume da bagno al Polo Nord. Non si capisce, poi, di quale auto elettrica si tratti (ma Formigli ci dice orgogliosamente che «non l’abbiamo chiesta a una casa automobilistica, ma l’abbiamo noleggiata»). Quindi non si sa a quale potenza possa ricaricare, quanto consumi e quanta autonomia abbia. Vediamo soltanto che la collega alla guida parte da Roma con il 65% della carica. Complimenti.

…dell’analfabeta elettrica

Del resto è chiaro che è stata mandata allo sbaraglio. Basta sentirla parlare, vedere come maneggia il cavo di ricarica o consulta la sua App (a proposito: quale App, di quale gestore?) per avere la certezza che sia al volante di un’auto elettrica per la prima volta. Se un analfabeta non sa leggere, è colpa del libro?

Sicchè, 150 km a sud della Capitale, si ritrova davanti a un cancello che le sbarra la strada verso l’agognata colonnina (quale, dove e perchè?). La soluzione B è un punto di ricarica distante qualche chilometro, di un’azienda che però ha chiuso i battenti e quindi l’ha disattivato. La nostra decide allora di sfruttare fino al lumicino l’autonomia residua (64 km) per raggiungere Napoli. E cosa fa? Spara l’auto a 130 km/h, scoprendo che l’autonomia precipita. Sul Golfo ci arriva a notte con la batteria a zero: è “troppo stanca” per cercare una ricarica. Geniale, così la mattina successiva si presenta in un parcheggio privato dotato di colonnina accelerata in Ac dove dovrà stazionare per un’intera giornata.

Mai, per caso, una ricarica fast?

Ovviamente non riesce ad attivarla, nè ad inserire il connettore anche quando l’assistenza telefonica la guida con frasi tipo: “Deve fare una leggera pressione” Oppure: “Ecco, ora ruoti in senso antiorario“. Alla fine l’assiste il parcheggiatore. L’operazione, più o meno con le medesime grottesche modalità, sarà ripetuta altre due volte da lì’ fino a Reggio Calabria. Mai che si imbatta, anche solo per caso, in una fast dove farebbe il pieno in un’ora o poco più.

Totale: 52 ore. Ma si può?

No: ogni ricarica comporta giornate intere di attesa, ingannate con bagni di sole in spiaggia e un buon libro (al termine ci informerà di aver letto 220 pagine). Finita l’Odissea, raggiungendo la punta dello Stivale come Ulisse Itaca, calcolerà 52 ore di viaggio in totale. E con un lungo sospiro dirà più o meno: vabbeh la transizione ecologica, ma si può? Formigli annuisce grave. Il ministro Cingolani, anzichè alzarsi e andarsene, ammette che sì, sulle infrastrutture «c’è ancora molto da fare».

Formigli fa “Piazza pulita” della CO2

Poi il conduttore di “Piazza pulita” va sul tecnico e si chiede se non sia meglio rimpiazzare le troppe auto inquinanti con altre termiche più moderne. Così fa testare al banco le emissioni di una vecchia Euro 3 e quelle di un diesel Euro 6. Alla fine esibisce il grafico comparativo. Meno gas inquinanti qui, meno là; dieci volte meno ossidi di azoto; addirittura 10 mila volte meno particolato (che come è noto viene trattenuto dal filtro antiparticolato e scaricato periodicamente con la cosiddetta “rigenerazione”). Nell’ultima colonna del grafico, due istogrammi indicano le emissioni di CO2, vere responsabile dell’effetto serra su cui sarebbe imperniata la trasmissione. Gli istogrammi blu e rosso sono praticamente identici, quindi da questo punto di vista il vantaggio di un diesel Euro 6 risulta trascurabile. Ma il conduttore non ne fa cenno, sfumando l’immagine troppo in fretta perchè uno spettatore lo possa notarlo.

La crisi GKN? Tutta colpa delle elettriche

In chiusura, come detto, “Piazza pulita” si collega in diretta con la fabbrica GKN in smantellamento e con i suoi 442 dipendenti licenziati e giustamente indignati. Condannata a morte non da un fondo speculativo britannico e dalla crisi mondiale dell’industria automobilistica, ma perchè, sostiene Formigli, le auto elettriche distruggono la nostra filiera dell’automotive.

Sarà libera informazione, o sarà anche un caso. Ma a pensar male…

