La Topolino rinasce come versione Fiat della Ami?

La Topolino rinasce come versione Fiat della Citroen Ami? L’indiscrezione è stata lanciata da una testata solitamente bene informata come Automotive News.

La Topolino, un’altra icona come la 500

Non è un mistero che i vertici di Stellantis credono molto nella piccola Ami e nelle sue possibili declinazioni, tutte rivolte ai piccoli spostamenti in città. La mini-Citroen qualche problema di affidabilità l’ha avuto (qui la risposta di Citroen a un lettore). Ma a Parigi pensano che queste macchinette dal prezzo contenuto abbiano un grande futuro, anche per una fruizione sempre più diffusa come lo sharing. Già della Ami è stata realizzata la versione Opel, ribattezzata Rocks-e, ma ora gli uomini del marketing Stellantis starebbero pensando di resuscitare un nome iconico per l’Italia come quello della Topolino. Ovvero della prima utilitaria (oggi si direbbe citycar) a grande diffusione della storia. La base tecnica sarebbe la stessa, con motore da 8 cavalli di potenza e batteria da 5,5 kWh, ricaricabile in qualsiasi presa elettrica domestica come un telefonino.

Versione più chic e con tetto apribile

Ma la versione Fiat della Ami sarebbe decisamente più chic, sullo stile della 500, e con il tetto apribile, molto adatta quindi anche alle località estive di vacanza. Del resto il capo della marca Fiat, Olivier Francois, è uno specialista di questo tipo di operazioni elettro-chic. La stessa 500 elettrica è stata declinata in una fascia di mercato decisamente più costosa rispetto alle citycar concorrenti, come la Renault Twingo e la Volkswagen e-Up. L’indiscrezione di Automotive News conferma che ormai Citroen e Fiat sono destinate a procedere di pari passo, come marche generaliste che declinano gli stessi prodotti. Prodotti che, con vestiti diversi, escono dalle stesse fabbriche, migliorando le economie di scala. La nuova Topolino, se davvero il progetto andrà in porto, verra prodotta nello stabilimento marocchino di Stellantis.

