La Svezia in Model Y: 4.700 km consumando…

La Svezia in Model Y: Oswald, un lettore della provincia di Bolzano, condivide il bilancio di un viaggio di 4.700 km. Siamo alla 14° puntata della serie ‘Ricarica in vacanza’. Volete raccontare il vostro di viaggio? Scrivete a info@vaielettrico.it

di Oswald Deporta

“Sono un attento lettore del vostro portale e vorrei condividere le mie esperienze riguardo ad un viaggio vacanza che ha portato mia moglie e me nel Sud della Svezia. Guido una TESLA Model Y AWD bianca dal 04/2022 e sino ad ora ho percorso circa 86.000 km chilometri senza riscontrare alcun problema. Affrontando anche diversi viaggi più o meno lunghi in Francia, Germania, Austria e in giro per l’Italia“.

La Svezia in Model Y: “Ansia da ricarica? Macché, colonnine ovunque”

“Le nostre ferie in Svezia sono state la dimostrazione che un lungo viaggio con un’auto elettrica non è solamente fattibile, ma riesce ad essere assolutamente rilassante. Riterrei addirittura di sostenere che, con una TESLA, possa essere ancora più facile. Grazie alla fitta rete di stazioni di ricarica ed al loro alto grado di affidabilità, la spesso citata “ansia da ricarica” non si manifesta. Soprattutto in un paese scandinavo come la Svezia, dove l’elettromobilità è di per sé più rappresentativa rispetto all’Italia e le infrastrutture dedicate di livello molto elevato.Siamo partiti giovedì 14.06.24 da Chiusa (BZ) e ci siamo spinti fino al porto di Rostock in Germania (poco più di 1.000 km), necessitando di 3 ricariche per questa prima tappa lunga. Dopo un primo pernottamento abbiamo preso il traghetto per la Danimarca, per poi raggiungere Copenaghen“.

Tappa a Copenaghen: “È difficile vedere un taxi che non sia elettrico”

“Dopo 2 giorni di visita a questa bellissima città, è iniziato il nostro vero e proprio giro nel Sud della Svezia, che ci ha portati fino a Stoccolma. Da lì ci siamo spostati verso la costa occidentale per poi scendere di nuovo sino a Trelleborg. Il tutto percorrendo tappe di qualche centinaio di km al giorno. Ripresa la nave per raggiungere nuovamente Rostock, abbiamo infine affrontato il lungo viaggio di ritorno, attraversando tutta la Germania e rientrando a casa martedì, 02.07.24. Ribadisco che la mobilità elettrica in Scandinavia è di un livello molto alto. A Copenaghen è difficile vedere un taxi che non sia elettrico. Per quanto è dato vedere sulle strade di Danimarca e Svezia, un’auto su tre pare essere elettrica. Anche la rete di ricarica in Svezia è molto ben sviluppata, con punti di ricarica messi a disposizione da fornitori locali .O dalle stesse compagnie petrolifere in molte stazioni di servizio“.

La Svezia in Model Y: “Con un minimo di preparazione puoi andare ovunque”

“La stessa rete di ricarica TESLA in Svezia e Danimarca (e penso anche in Norvegia) è aperta di fatto a tutte le marche automobilistiche. Viaggiando prima della grande ondata di ferie, non abbiamo mai avuto tempi di attesa ai punti di ricarica. Tuttavia, posso immaginare che il problema si possa presentare in modo più marcato durante l’alta stagione. Ho notato questo nel corso dell’estate, soprattutto nel fine settimana. Sulla tratta dell’A22 tra il Brennero e Verona le 6 stazioni di ricarica TESLA (in parte aperte anche ad altri marchi) erano sistematicamente occupate quasi al 100%. Chi guida un veicolo elettrico, e sino ad ora non se l’è sentita di affrontate un viaggio più lungo, può assolutamente stare tranquillo. La mia valutazione può essere considerata anche soggettiva. Ma con un minimo di preparazione e la volontà di variare un po’ le proprie abitudini di viaggio, scoprirete un modo di viaggiare più rilassante“.