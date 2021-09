La Spring stupisce, anche in montagna: i numeri

La Spring stupisce sempre, anche in montagna! Vi avevamo chiesto di indicarci le vostre preferenze per una prova su strada dell’elettrica più economica. In tanti avete chiesto un test in extraurbano in montagna. Eccovi accontentati. Di seguito trovate alcuni dei messaggi che ci avete inviato e la risposta che abbiamo avuto su strada. Trovate tutto anche nel VIDEO riprodotto qui sotto.

La Spring stupisce…/ Le vostre richieste, il nostro test

“Mi piacerebbe sapere come si comporta Dacia Spring in salita visto il rapporto peso potenza non proprio ottimale… sia su salite brevi ma molto ripide (tipo rampa box) che su pendenze moderate ma prolungate (tornanti di collina e montagna)”. Louis Riva.

“Sarebbe interessante testarla in strada extra urbana, ma in percorso tortuoso e in salita per andare in una tipica località di montagna non molto in alto. Diciamo un dislivello di 800/900 mt ad andatura tipica delle provinciali, su una distanza di un centinaio di km, Quindi percorso inverso per capire se il residuo può essere coadiuvato dalla discesa e recupero…”. Sandro Matteo

“Andrò spesso in montagna (230 km circa), ho pensato a come arrivarci, con una sosta. Il ritorno diventerà per buona parte discesa, quindi pensavo che non sarà necessario partire con il 100%, per arrivare in pianura con carica massima. Si riesce a capire quanto ricarica in discesa, con varie pendenze, e quanto “freno motore”. Ferruccio”

“Chi viaggia in elettrico l’autostrada non deve utilizzarla quasi mai, come faccio io con la Kona. È possibile trovare in futuro un test della Dacia Spring in percorso montano, tipo Riva del Garda – Asiago, circa 108 km di saliscendi? Le salite sono importanti ma anche le discese e in discesa non si consuma nulla perciò fattibile”… Eugenio Cigna“

“Un tour sui Passi dolomitici? Una Trento – Monte Bondone? Da Riva del Garda a Madonna di Campiglio? La “Prova in Salita” della Dacia Spring è da un bel po’ che l’attendo, anche su YT c’è poco o niente. Grazie, ti seguo con grande interesse”. Dobale

Dacia Spring stupisce: se la cava anche in montagna!

Quando ero piccolo, la nostra unica auto di famiglia era una Panda 30, la primissima edizione, quella con i sedili in tubolare e l’amaca posteriore. Si utilizzava per tutto, comprese le vacanze in Puglia. E quindi, ovviamente, anche le gite per domenicali in montagna. Se penso a un’auto come la Spring, non la immagino solo in ambito urbano. Ma tendo a pensare che qualcuno vorrà utilizzarla perlomeno nelle gite fuoriporta. Magari in montagna. Sulla scorta delle vostre richieste, ho quindi pensato di testarla sui passi di montagna trentini. Riva del Garda -Tione -Vermiglio e rientro. Quasi 200 km di salite e discese, con un clima ancora mite (quindi senza incognite legate all’impatto delle basse temperature sulla batteria) e nessuna ricarica intermedia. Per approfondire anche la capacità di recupero dell’energia in discesa, vista la potenza ridotta del motore.

Riva del Garda – Passo del Tonale con 14,2 kWh

Non appena ci si mette alla guida tra i primi tornanti, ci si rende conto di come non esista un’alternativa termica che consenta una guida tanto rilassata in queste condizioni. Infatti i piccoli motori termici delle citycar a benzina, costringono a continui cambi di marcia. E a viaggiare in un ambiente molto rumoroso. Al contrario su Spring si viaggia rilassati, con tutta la coppia sufficiente a salire con grande disinvoltura. Certo, senza velleità sportive. Ma non è certo quello che si chiede a Spring, di essere prestazionale. Anche se, lo devo dire, non si ha in nessun caso la sensazione di volere qualche cavallo in più. Se non quando, in salita, su un rettilineo, si desidererebbe effettuare un sorpasso. Quello non ci è consentito. Ma si tratta di un male minore. Anche il comfort acustico è buono, viste le velocità ridotte. La Spring stupisce…

La frenata rigenerativa? Si sente l’assenza di un motore più potente…

Partenza da Riva del Garda alle 15.57, con una temperatura di 28 gradi e tempo sereno. Sulla prima discesa del Passo del Duron, si sente l’assenza di un motore più potente. La frenata rigenerativa non è infatti sufficiente a rallentare abbastanza l’auto. E sono per la prima volta costretto all’utilizzo dei freni. Nulla di cui preoccuparsi. E’ un utilizzo marginale. Ma, ovviamente, questo è uno dei limiti di un motore dalla potenza ridotta e di una batteria di piccole dimensioni. Peccato non poter sfruttare al 100% l’energia di rallentamento, rinunciando all’accumulo di una parte di preziosi elettroni. In ogni caso questo non penalizza la guida di Dacia Spring in montagna. L’auto resta a mio avviso assolutamente a suo agio in questo ambiente. Arrivo a Vermiglio alle 18.07 dopo aver percorso 98 km, abbassando lo SOC dal 98 al 45%. Il consumo è quindi stato di 14,2 kWh. Un consumo che, considerato il percorso montano, è degno di nota.

Spring veleggia, dai 77 km/h in su

Ripartenza dal passo del Tonale (Vermiglio) alle 18.18, in direzione di Riva del Garda con il 45 % di batteria. Nei lunghi rettilinei in discesa mi rendo subito conto di come i tecnici di Dacia abbiano voluto caratterizzare il comportamento di Spring. Anche in assenza di un sistema di rigenerazione legata al radar (assente). Il comportamento è legato semplicemente alla velocità. Fino a 76 km/h, rilasciando l’acceleratore, l’auto va immediatamente in recupero energia. Non si tratta ad ogni modo di una frenata decisa, ma piuttosto lieve. E se si desidera veleggiare, è sufficiente tenere sfiorato l’acceleratore. Dai 77 km/h in su, rilasciando l’acceleratore l’auto invece veleggia, almeno fino a quando la velocità non scende al di sotto dei 77 km/h. Un comportamento che ho molto apprezzato. Una soluzione certo non sofisticata come quella di altre auto premium, dove queste dinamiche sono legate al percorso e all’avvicinarsi di uno stop o alla presenza di altri veicoli. Ma, nella sua semplicità, questo settaggio è comunque efficacie. Piccola nota in risposta al quesito di Ferruccio: è consigliabile iniziare la discesa dalla montagna con livelli di batteria non troppo elevati. Diversamente non si sfrutta la rigenerazione.

La Spring stupisce: 200 km di montagna, meno di €4

Sono arrivato a Riva del Garda, al punto di partenza, alle 20.29. Due ore e un quarto circa quindi per il rientro, alla velocità media di circa 42 km/h (50 km/h circa la velocità media all’andata). Con un consumo di 7,5 kWh totali. Consumo molto basso dovuto al recupero dell’energia nelle tratta di discesa. Il consumo quindi su questo viaggio di andata e ritorno, poco meno di 200 km, è stato di 21,5 kWh, pari a una spesa di 3,80 euro (con ricarica casalinga). Bello rendersi conto di come non sia difficile ottenere medie attorno agli 11,2 kWh/100km. Perché significa che, almeno nella stagione estiva, si possono percorrere in queste condizioni oltre 230 km senza aver bisogno di ricaricare. Interessante sarà però capire quanto questa media sia inficiata dall’abbassamento delle temperature.