La Skoda CITIGOe iV a 19.900 euro (pre-incentivi)

La batteria è composta da 168 celle: la Skoda la garantisce per una resa al 70% della capacità per 8 anni o 160.000 km . Grazie alla dotazione di serie di una presa CCS, si può rifornire fino all’80% in un’ora, utilizzando un carica-batterie rapido a corrente continua da 40 kW. Il processo di carica dura 4,08 ore con una wall-box a corrente alternata da 7,2 kW. Oppure 12,37 ore utilizzando la presa di casa da 2,3 kW. Tutti i cavi necessari per ogni tipo di ricarica sono nella dotazione di serie solo nella versione Ambition.

Lunga 359 cm, la Sokda CITIGOe iV è chiaramente un’auto da città, con spazio per quattro adulti. Il vano-bagagli contiene 250 litri, ma può arrivare a 923 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Può essere guidata anche dai neo-patentati. Nel look la Skoda CITIGOe iV si distingue dalle versioni con motore termico solo per la calandra, quasi interamente sigillata come la presa d’aria nel paraurti anteriore.

All’interno sono cambiati la leva del cambio (automatico) e il pulsante per selezionare le modalità di guida, oltre alla strumentazione e agli inserti in plancia. Anche qui con una app (appMove&Fun, scaricabile su Apple Store o Play Store), si può interagire con l’auto da remoto. Per esempio programmando la ricarica in determinati orari, sfruttando le ore notturne. O attivando il climatizzatore. Qui sul sito Skoda tutti i dettagli.