La Sion, la De Lorean, i Supercharger e Tesla: 4 flash

La Sion cambia produttore e ritocca i prezzi- La De Lorean che inizia a svelarsi- Tesla a 50 Supercharger in Italia- Virtuo noleggia Model 3- Settimana in 4 flash.

La Sion cambia produttore e alza i prezzi

Ennesima correzione di rotta per Sono Motors, l’azienda di Monaco che porta avanti il progetto della Sion, citycar elettrica ricoperta di pannelli solari. La produzione non avverrà più in Svezia nella fabbrica ex SAAB, come annunciato due anni fa. Stracciato l’accordo, ne è stato siglato uno nuovo con un altro costruttore scandinavo, la finlandese Valmet, con base a Uusikaupunki. L’intesa prevede la costruzione di 257.000 Sion in 7 anni, 43 mila all’anno. Il cambio di rotta porta anche all’ennesimo allungamento dei tempi di consegna, previsti (in piccola quantità) a partire dalla seconda metà del 2023. Sono Motors fa sapere di avere 17 mila prenotazioni arrivate da tutta Europa, con una caparra già versata che ammonta in media a 2.390 euro. Purtroppo aumenta anche il prezzo finale: per la Germania i listini partono ora da 29.900 euro. In Italia, vista la maggior incidenza dell’IVA, si superano i 30 mila euro. Qui i dettagli del nuovo accordo.

La Sion e…/ La De Lorean inizia a svelarsi da dietro

La DeLorean, iconico brand americano famoso per l’auto di “Ritorno al futuro“, ha nesso in rete la prima immagine dell’elettrica che presenterà l’8 agosto a Pebble Beach. È solo un dettaglio del posteriore, che però rende l’idea di un modello sportivo in linea con la tradizione della De Lorean. Il brand, a dispetto delle mille traversie dei proprietari (cambiati più volte nel tempo), conserva ancora una grande allure e c’è molta attesa per vedere il nuovo modello. Oggi la società ha sede in Texas. Oltre a progettare una nuova generazione di auto sportive a zero emissioni, fornisce le partiti ricambio per le diverse migliaia di DeLorean d’epoca ancora esistenti. Non è chiaro se quella che sarà mostrata al Concorso dìEleganza di Pebble Beach sarà già un’auto pronta per la produzione o solo una concept-car che anticipa un’auto in arrivo negli anni seguenti.

Supercharger Tesla in Italia a quota 50, con 500 stalli

Tesla ha raggiunto un nuovo traguardo: più di 50 stazioni Supercharger e circa 500 stalli in tutta Italia, isole comprese. Il traguardo è stato raggiunto grazie alle nuove aperture avvenute nel primo trimestre 2022. Sono sei le stazioni inaugurate da gennaio a oggi: Bologna, Bergamo-Dalmine, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Perugia e Montenero di Bisaccia. Oltre all’espansione della stazione già esistente di Affi, a cui sono stati aggiunti 8 stalli. Le nuove stazioni sono tutte V3 (Bologna conta ben 16 stalli). I V3 sono la nuova generazione dei Supercharger, in grado di raggiungere picchi di potenza di 250 kW: a questa capacità, una Model 3 Long Range può recuperare fino a 120 km in 5 minuti. A differenza di altri Paesi europei, al momento non è ancora stata comunicata l’apertura dei Supercharger anche ai veicoli di altre marche.

Virtuo noleggia il Model 3, ma devi avere 28 anni

Un altro noleggiatore, Virtuo, offre la Tesla Model 3 Long Range nel suo parco auto. Virtuo è attivo a Milano (presto lo sarà anche a Roma). L’auto, prenotabile via app, è da ritirare in Stazione Centrale. La cosa che colpisce è che non tutti possono prendersi il Model 3 per farsi un giretto: è necessario aver compiuto 28 anni ed avere la patente da almeno 3 anni. Viste le prestazioni dell’auto (i 233 km di velocità massima e 4,4″ nello 0-100 km/h), è evidente che Virtuo vuole cautelarsi dalle bravate di qualche giovanotto troppo carico. La Tesla è la prima elettrica in flotta, ma Virtuo promette che entro il 2025 metà delle auto saranno EV.