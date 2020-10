La sfida: 1352 km in un giorno con la VW.ID.3

La sfida: 1352 km elettrici in un giorno. Un test impegnativo per la Volkswagen ID.3 con batteria da 62 kWh (58 kWh netti) e la rete di ricarica Fast di IONITY.

L’obiettivo quello di verificare la reale possibilità di affrontare un viaggio lungo in tempi brevi a bordo di un’elettrica come la nuova VW. Effettuando ripetute ricariche a 100 kW e a una velocità media (tenendo conto anche delle soste) non molto diversa da quella di un’auto endotermica. Tutto questo è possibile sulla carta. Ma nella realtà?

La sfida: ecco il percorso, avete consigli da darci?

Partenza da Trento, direzione Andora (SV) in Liguria, con tappa a Binasco (MI); allungo fino a Foiano della Chiana (AR) in Toscana con tappa a Brugnato (SP). E poi Forlì, Carpi (MO) in Emilia Romagna e ritorno a Riva del Garda (TN) in Trentino. Perché proprio questo percorso? Cerchiamo di capire se e in che modo sia possibile viaggiare in elettrico su lunghe tratte utilizzando colonnine di ricarica ultra-fast. Ionity sta espandendo la propria rete molto velocemente. Abbiamo quindi scelto un percorso sul quale già oggi sono attive le colonnine Ionity. Con un’auto in grado, sulla carta, di ricaricarsi alla potenza di 100 kW. Google Maps indica un tempo di percorrenza di 14 ore e 50 minuti (con un’auto endotermica). ABRP, tool di pianificazione dei viaggi in elettrico, parla invece di 16 ore e 7 minuti, solo 1 ore e 17 minuti in più. Ma è davvero così? Significherebbe che, con un’auto che ricarichi a tale potenza e con una corretta pianificazione su colonnine Ionity, muoversi in elettrico non richiederebbe più compromessi.

La sfida: per un po’ ricarichi a 100 kW, poi…

Un viaggio come questo, anche se su un percorso ben delineato e sul quale sono presenti ricariche Ionity ad alta potenza, va programmato bene. Dai test effettuati, la curva di ricarica di ID3 consente generalmente di ricaricare alla massima potenza (100 kW) quando lo stato di carica è compreso tra 0 e 33/34%. Ricaricare a 100 kW fino al 33/34%, significa che nei primi 12 minuti possiamo immettere energia sufficiente a percorrere, a velocità autostradale, circa 100 km. Da lì in poi la potenza accettata inizia a diminuire, ma ci permette di raggiungere il 50% di carica con ancora circa 75 kW di potenza erogata. La potenza scende al di sotto dei 50 kW solo quando lo stato di carica è maggiore dell’80%, continuando a scendere poi lentamente. Ma sopra ai 20 kW anche quando ci troviamo molto vicini alla carica completa. Questo sempre sulla carta.

1352 km in un giorno: possibili imprevisti? Il rapidgate

A influenzare negativamente questi tempi di ricarica può essere soprattutto la temperatura. Se quella delle batterie è troppo alta o troppo bassa, l’auto comunica alla colonnina di ridurre la potenza di ricarica per non danneggiare le celle. Questo allunga ovviamente i tempi. La temperatura può salire per un uso intensivo dell’auto ad alta velocità in autostrada, a causa della temperatura ambientale (ma forse non in questa stagione). Oppure a causa di precedenti e ravvicinate ricariche fast o ultra fast (e questo invece potrebbe essere proprio il nostro caso): il rapidgate. In sostanza, se sottoponiamo la batteria a prelevamenti di corrente corposi e protratti e a ricariche ad alta potenza, potremmo innalzarne troppo la temperatura.

1352 km elettrici in un giorno: si può fare?

Le colonnine Ionity sono colonnine da 350 kW di potenza. Le stazioni, generalmente sono collocate a meno di 3 km dalle uscite autostradali e quasi mai in autostrada (anche se qualcosa sta cambiando). Dispongono di 4 o 6 stalli per la ricarica. Sono sempre collocate in prossimità di centri commerciali o ristoranti, in modo da garantire la possibilità di ristoro nell’attesa. Quindi noi dovremmo essere a posto. Ma l’auto?

L’app ABRP (ABetterRoutePlanner) ha pianificato la sfida di Vaielettrico in questo modo:

Partenza da Trento

con la batteria carica al 100%. Prima sosta a Binasco (MI) (arrivo previsto con il 14% di batteria). Ricarica di 29 minuti (fino al 77%) e ripartenza alla volta di Andora (SV). Ricarica di 25 minuti presso la Ionity di Rinovo Nord (dove si arriva con l’1% e si riparte con il 65%). Tappa successiva Brugnato Ovest e ricarica di 48 minuti (arrivo con il 2% e ripartenza con il 96%). Dritti poi fino a Valdichiana dove si arriva con l’1%. Ricarica di 16 minuti, ripartenza con il 46% alla volta di Forlì. Arrivo a Forlì con l’1% di batteria, ricarica di 18 minuti, ripartenza con il 49% di carica. A Carpi si arriva con l’1% di batteria, ricarica di 22 minuti e ripartenza con il 59%. Si punta poi dritti a casa. Previsione di arrivo a Riva del Garda (TN) con l’1% di batteria e ricarica, stavolta lenta, nella notte, finalmente.

Un programma da pazzi o si può fare?

Ora, si tratta di un programma molto fitto e con il quale si spreme davvero a fondo l’auto. Oltretutto programmare di raggiungere tappe intermedie con l’1% di batteria è forse poco realistico. Nella realtà di tutti i giorni eviteremmo probabilmente di farlo e ci terremo un margine maggiore. Ma di fatto sappiamo anche che l’app è molto molto conservativa, ed esegue una proiezione della peggior ipotesi: possiamo fidarci, la sfida può partire.

I tempi dell’elettrico e dell’endotermico quasi pareggiano

Anche a bordo di un’auto diesel non percorreremo probabilmente mai 1352 km. Vorrebbe dire un’unica sosta per il rifornimento. Irrealistico quindi il tempo di 14 ore e 50 minuti indicato da Google Maps. Faremo probabilmente almeno due-tre soste per i pasti e la toilette e di almeno 20 minuti l’una. Vorrebbe dire circa un’ora in più. ABRP calcola per il nostro viaggio elettrico un’ora e 17 minuti in più rispetto a quanto calcolato da Google per le termiche. Consideriamo che, viaggiando in elettrico, possiamo sfruttare le soste per la ricarica per i pasti e la toilette. In definitiva i tempi di percorrenza diventerebbero sovrapponibili. Abbiamo simulato, lo ricordo, un viaggio lineare, per raggiungere una destinazione a oltre 1300 km di distanza. Il percorso simulato è però circolare e non lineare per due motivi:

per ora la rete di Ionity non ha una capillarità tale in Italia da consentire di spostarsi per una distanza di questo tipo in un’unica direzione

il tempo a disposizione per il test richiede un rientro alla base nella stessa giornata

– La sfida partirà a brevissimo. Ovviamente vi racconteremo com’è andata, anche con un video: suggerimenti o domande? –