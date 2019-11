La SEAT Mii, l’elettrica più a buon mercato

La SEAT Mii electric, la prima auto a emissioni zero della Casa spagnola, è pronta ad arrivare sul mercato. È la sorellina di altre due utilitarie del Gruppo Volkswagen, la e-Up e la Skoda Citygo electric. E siccome una SEAT non può costare come una Volkswagen, è certo che il suo prezzo sarà inferiore ai 20.900 euro della e-Up (sconto-concessionario compreso, leggi qui).

La SEAT Mii dichiara 260 km di autonomia. Ma in città…

In pratica: sarà l’auto elettrica più a buon mercato in assoluto. Con un prezzo reale che, grazie agli incentivi statali e regionali, in alcune zone come la Lombardia arriverà a costare circa 6 mila euro. I dati tecnici sono quelli attesi: la Mii electric ha un motore da 61 kW (83 CV) e un pacco-batterie agli ioni di litio da 32,3 kWh, con un’autonomia dichiarata di 260 km. Ma la Casa assicura che in città, prendendoci la mano, si può arrivare a 350 (qui il comunicato ufficiale).

Non è poco per un modello che nasce chiaramente per un utilizzo urbano. Tanto più che la ricarica può avvenire rapidamente, in corrente continua, fino a 40 kW di potenza. Ma è chiaro che macchine come queste devono rifornire soprattutto a casa. E la Mii è equipaggiata di serie con un cavo di ricarica “Mode 3” per la ricarica tramite wall-box (circa quattro ore utilizzando un impianto da 7,2 kW). Le prestazioni, comunque, sono stuzzicanti, soprattutto in accelerazione. Con una coppia massima di 212 Nm, la Mii raggiunge i 50 km/h in 3,9 secondi e va da 0 a 100 in 12,3 secondi. Velocità massima: 130 km/h.

Una app per gestire tutto da remoto

Il look non differisce molto dalla vettura a benzina, se non per la nuova plancia con pellicola SEAT IML e per la scritta “electric” sul logo esterno. La novità principale sta forse nel fatto che è il primo modello del marchio spagnolo ad essere dotato di SEAT CONNECT. Il sistema permette l’accesso e la gestione della vettura da remoto, consentendo ai clienti di controllare dati di guida, posizione di parcheggio e stato della vettura (incluse porte e luci). Oltre a gestire il processo di ricarica, tutto attraverso una semplice app per smartphone.

Ma è chiaro che il punto di forza della Mii è dato dalle dimensioni, con una lunghezza di 3,55 metri, una larghezza di 1,64, un’altezza di 1,48 e un passo di 2,42. Il prezzo, come si diceva sarà molto competitivo, anche se per il momento la SEAT non dà cifre. Limitandosi a dire che “sarà una delle vetture elettriche più accessibili in termini di prezzo. Che sarà equivalente a quello di una vettura con motore a combustione dello stesso segmento. Con costi di gestione sensibilmente inferiori”.

Dati tecnici dichiarati dalla SEAT

Motore / Potenza max. 83 CV (61 kW) Coppia max. 212 Nm.

Capacità batteria / 32,3 kWh (energia netta)

Tempo di ricarica all’80% con 40 kW CC ~1 ora Tempo di ricarica all’80% con 7,2 kW CA ~4 ore – Autonomia / ciclo combinato: 250-259 km (WLTP) Ciclo urbano: 349-358 km (WLTP) – Prestazioni / accelerazione: 0-50 km/h in 3,9 secondi 0-100 km/h in 12,3 secondi – Velocità massima: 130 km/h – Dimensioni: Lunghezza: 3.556 mm Larghezza: 1.645 mm Altezza: 1.481 mm Passo: 2.421 mm – Diametro di sterzata: 9, 8 metri – Capacità bagagliaio: 251 litri (fino a 923 litri con i sedili posteriori abbattuti).