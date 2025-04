La piccola VW vista da vicino

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La piccola VW ID.EVERY1 vista da vicino: la Casa tedesca ha svelato altre immagini della citycar elettrica in arrivo nel 2025, concorrente della Renault 5.

La piccola VW arriva a fine anno, con prezzi da 20 mila euro

La marcia di avvicinamento continua: la Volkswagen sta per colmare il vuoto lasciato già da tempo nella parte bassa della gamma elettrica dalla e-Up. Mettendo in rete di immagini di quella che per ora è definita ancora un concept, un prototipo, ma che in realtà è molto vicina al modello di serie.

Il designer, tra l’altro, è un giovane italiano di origini siriane: si chiama Lorenzo Oujeili e, nonostante la giovane età (35 anni) ha già alle spalle una bella esperienza. Romagnolo di Lugo, ha lavorato tra l’altro in Pininfarina e in Mc Laren, per poi approdare in Volkswagen 5 anni fa. Com’è dunque questa ID.EVERY1, presentata come la prima VW elettrica da 20 mila euro? “Il suo design dà vita alla nostra visione elettrica nella sua forma più accessibile di sempre: sicura, compatta e piena di carattere“, scrive la Casa tedesca. “Progettata per tutti, per ogni luogo“.

Finalmente una gamma di piccole EV tra cui scegliere

Al di là delle parole, le immagini rendono l’idea di un’auto dalle forme non certo rivoluzionarie, ma comunque pulite. Con un body più ribassato rispetto alle citycar della stessa categoria, sempre alla ricerca di una maggiore efficienza aerodinamica. La piccola VW nella versione definitiva verrà presentata a fine anno e andrà a rimpinguare un’offerta nel segmento delle utilitarie elettriche che finalmente comincia a popolarsi.

Si parte dai due modelli made in Cina portati in Europa dai gruppi Renault e Stellantis, la Dacia Spring e la Leapmotor T03. Per poi salire di prezzo con le varie Citroen e-3, Fiat Panda-e, Hyundai Inster, Renault 5. Tutte entro i 25 mila euro di prezzo d’attacco e già protagoniste della crescita del mercato dell’elettrico in questo primo tromestre 2025, sia in Italia che in Europa.

