La mia Euro 5 non inquina, perché costringermi a rottamarla? Aldo è convinto che le norme anti-inquinamento siano un’ingiustizia, ispirate solo da interessi. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

La mia Euro 5 ha appena fatto la revisione: è ok, perché privarmene se funziona bene?

“Io mi trovo in una condizione di dover cambiare auto per le scelte scellerate che si stanno facendo nei riguardi del trasporto. Sono in possesso di una Fiat Freemont e u. Euro 5 e, fatta la revisione, il revisore ha constatato che inquina meno di un euro 6. A questo punto mi domando per quale motivo da ottobre dovrei, secondo loro, rottamare un’auto che funziona bene. Più si va avanti e più sono convinto che è solo questione di interessi, ovvero il DIO DANARO. Vi auguro un buon lavoro“. Aldo Paulucci

Obbligo di rottamare? Macché, sono auto che si vendono benissimo…

Risposta. Aldo non specifica a quali limiti anti-inquinamento faccia riferimento. Ma immaginiamo che viva in una delle Regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte) che dal 1° ottobre vietano anche alle Euro 5 diesel di circolare nei giorni feriali in alcune fasce orarie. Si tratta di auto prodotte tra il 2011 e il 2015. Queste misure sono legate ovviamente all’emergenza ambientale che queste regioni vivono soprattutto in autunno e inverno. E sulla loro opportunità si può essere più o meno d’accordo. Raccontando però le cose come stanno, senza esagerare col vittimismo. Per esempio: non è possibile che una Euro 5 con alcuni annetti sulle spalle (la vendita della Freemont è cessata nel 2016) inquini meno di una Euro 6. E non è vero che chi non riesce più a circolare nelle fasce orarie citate debba rottamare l’auto. Le Euro 5 diesel si vendono benissimo. Anche su siti specializzati come Noicompriamoauto.it, che poi evidentemente le ricollocano in aree (anche all’estero) non interessate da provvedimenti restrittivi.

