La crisi climatica in versione fiction (ma non troppo)

La drammaticità della crisi climatica è qualcosa che gran parte di noi non vede. Probabilmente perchè non la vuole vedere. Riuscirà ad aprirci gli occhi il serial Apple TV+ Extrapolation, in programmazione da venerdì 17 marzo (data significativa). Avrà successo dove non sono bastati gli innumerevoli fenomeni estremi che hanno caratterizzato l’ultimo decennio?

Il serial TV Extrapolation: vivere ad alta temperatura

Molti i negazionisti della crisi climaticaGli otto episodi della fiction percorreranno i 33 anni che trascorreranno dal 2037 al 2070, ipotizzando come sarà vivere sulla Terra con una temperatura media di 2-3 gradi superiore all’attuale e addirittura 4 gradi oltre i livelli delle ultime centinaia di migliaia di anni. Sarà angoscioso, ma non è detto che produrrà l’effetto di convincere l’Umanità a moltiplicare gli sforzi per impedirlo, magari affrontando qualche piccolo sacrificio.

La crisi climatica come il meteorite di “Dont look up”

Esattamente come accade nel film “Dont Look Up” diretto da Adam McKay e interpetato da Leonardo Di Caprio e Meryl Streep. Nel film dell’anno scroso, abbastanza snobbato dal pubblico in verità, il meteorite che colpirà la Terra, distruggendola, viene individuato in tempo utile per tentare di deviarne la traiettoria. Ma una lobby economica ha altri progetti: catturarlo per sfruttarne le materie prime. Mobilita così le schiere dei negazionisti, ritarda e riesce a far abortire la missione internazionale per cambiarne la rotta, lancia la sua operazione B di cattura, che però fallisce. E quando l’enorme proiettile diretto inesorabilmente verso la Terra è già visibile in cielo, il club dei negazionisti non molla: invita la popolazione a “non guardare in alto” e intanto si accapiglia per salire sull’unica astronave che li porterà in salvo.

Burns, il regista che previde il Covid 19

Extrapolation ha un’arma in più: è diretto dal regista e scrittore Scott Z. Burns che nel 2011, con il film Contagion , anticipò e descrisse la pandemia di Covid-19. E nel 2006 fu produttore di An Inconvenient Truth dell’ex vicepresidente Usa Al Gore. Extrapolations muove dal presupposto che gli impegni per ridurre le emissioni di CO2 non abbiano seguito e che quindi la concentrazione dei gas serra in atmosfera continui a salire ai ritmi attuali.

Per esempio, restando a noi, che i veicoli termici continuino ad essere prodotti e a circolare anche dopo il 2035. Vedremo così i protagonisti (ancora Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller, Daveed Diggs, Edward Norton) alle prese con calotte polari che spariscono e giacciai che si sfaldano (vedi Marmolada), città sommerse (vedi alcune isole della Polinesia), foreste che bruciano (vedi California e Australia), inondazioni devastanti (vedi Pakistan). Sono accadimenti già in corso e in accelerazione.

Il 2037 come data di inizio è stata scelta perchè «abbastanza vicina a dove siamo in questo momento: non la si può guardare ignorandola» ha spiegato Burns. Nel contempo Extrapolations si estende abbastanza lontano nel futuro per rappresentare «il risultato di molte delle cose che sono già in corso e dove probabilmente porteranno».

La scienza dell’IPCC non basta, ci vuole l’arte

I modelli adottati sono rigorosamente scientifici e si rifanno alle previsione dell’organismo dell’ONU per il clima, l’IPCC.

Ma Burns è convinto che solo una narrazione anche avvincente possa bucare las coltre di indifferenza, scetticismo e noia che circonda i temi climatici. E porta l’esempio dell’AIDS che divenne emegenza globale nella percezione dell’opinione pubblica solo dopo le morti eccellenti di star dello spettacolo e la grande fioritura di opere d’arte che ne seguì.

«Per la maggior parte di noi il cambiamento climatico viene sperimentato solo quando si esce in una giornata molto calda o in una giornata in cui c’è un uragano» sintetizza il regista. «In realtà sta penetrando in ogni aspetto della tua vita. Volevo collegare quei punti».

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –