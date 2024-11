La Coop sei tu, ma i prezzi di ricarica…

La Coop sei tu, recita un famoso slogan, ma sui prezzi di ricarica si può fare meglio. È il succo di quel che ci scrive un lettore dalla Toscana. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Con le diverse app il prezzo varia da 66 a 92 centesimi, ma se la Coop sei tu perché suggerire certe app…?

“Nel supermercato Coop di Avenza (MS), vicino a dove abito e meta usuale della spesa di famiglia, hanno finalmente utilizzato alcuni posti di parcheggio per installare una colonnina di ricarica. Con due connettori e due stalli riservati. Benissimo! La colonnina è marcata Coop e gli addetti alle informazioni del supermercato mi hanno suggerito di usare il QR code presente sulla colonnina per avere suggerimenti sulla ricarica. Così ho fatto e lo smartphone mi ha portato a scaricare l’app Nextcharge. Non l’ho fatto perché l’avevo già, però l’ho aperta e ho trovato il costo di ricarica di 92 cent/kWh. Uhm… un po’ troppo caro mi sono detto. Allora ho provato con altre app che uso. Per alcune la colonnina non esiste (vabbè, il solito noioso problema del roaming a macchia di leopardo). Per altre il prezzo al kWh era lo stesso o leggermente più basso. Sempre troppo caro dico io. Infine provo l’app Beagleplug e trovo un costo di 66 cent. Decisamente più onesto. La domanda è: che senso ha suggerire, tramite QR code, un’app con costi alti? “La Coop sei tu” in questo caso non vale?“. Antonio-Blasco Bonito

Non è facile navigare nel grande mare delle app…

Risposta. È complicato per tutti districarsi nel grande mare delle app di ricarica. Figurarsi per gli addetti di un grande supermercato, che hanno mille cose a cui pensare. La nostra impressione è questa: la direzione della Coop di Avenza ha installato le ricariche per attirare clienti con l’auto elettrica. Si fa la spesa mentre l’auto recupera energia nella batteria. Quanto ai prezzi, la Coop ne stabilisce uno (immaginiamo ugiale per tutti), poi ogni app decide quanto margine di guadagno portarsi a casa. Ma possono esserci anche gestori di app che, per portarsi a casa nuovi clienti, in certi momenti praticano addirittura prezzi alla pari o in perdita. E questo spiega la bella differenza che c’è tra i 92 cent di Nextcharge (più un centesimo al minuto) e i 66 di Beagelplug. Certo che chi non è un maneggiatore esperto di app come il nostro lettore finisce per pagare parecchio di più. Non solo ad Avenza…

